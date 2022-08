Herečka Eva Burešová ze seriálu ZOO porodila rytíře kulatého stolu. Co mu předurčují hvězdy a po kom bude?

Eva s Přemkem přivítali svého prvního společného potomka Tristana Williama Forejta přesně v půli srpna, to znamená, že přichází ve znamení Lva. A to se mají rodičové na co těšit! Přichází totiž výjimečná osobnost hodna výzev, která se nebude bát riskovat a půjde si tvrdě za svým.

Dar odvahy má Tristan po rodičích

Lvi jsou rození vůdci a nebojí se jakýchkoliv překážek. Ostatně tenhle dar "odvahy" má malý Tristan už dávno ve vínku po rodičích. Eva se nebála nechat školy a jít si za svým snem, když začala získávat hlavní role ve významných muzikálech, Přemek zase strávil nějaký čas v Anglii, kde se učil svému kuchařskému řemeslu.

Ačkoliv Přemkovi rodiče tehdy nevěřili, dřel až na kost a zhubnul na svou nejnižší váhu. Po návratu stál u otevření olomoucké Entrée Restaurant, porotcoval v Masterchefovi, dostal se do show Souboj na talíři, Tvoje tvář má známý hlas, zahrál si ve Slunečné nebo nazpíval písničku pro svou dceru Stellu se skupinou Nebe.

Do Evina života přichází další Slunce

Zrozenci ve znamení Lva také neřeší malichernosti, nebývají náladoví a mají v sobě neuvěřitelný diplomatický talent. Jsou traké rádi středem pozornosti, což naprosto odpovídá genům populární herečky a televizního kuchaře. Vládne jim planeta Slunce, takže se Eva může těšit na další čistou a rozzářenou duši. Už u malého Nathánka často říká, že je to Malý princ.

Živlem je ale pro Lvi oheň, proto zejména v pubertě čekají rodiče krušné časy. Tristan bude průbojný, stát si za svým a vyžadovat pozornost. Se svými dvěma sourozenci bude mít pevné pouto, které jim vydrží až do stáří. Rodiče pro ně nikdy nebudou autoritou, které by musely děti lhát, naopak. Celá rodina bude fungovat jako jeden tým. Bohužel dvojice nezveřejnila čas narození malého krále, a proto nelze určit ascendent a descendent.

Jména vybírali rodiče pečlivě

Jméno má malý chlapec vybráno také pečlivě. Tristan odkazuje na fiktivní postavu legendárního cornwallského hrdiny. Byl to jeden z rytířů kulatého stolu krále Artuše. V Čechách jde o jméno neobvyklé, byť ale chlapec není svého jména jediný. Jsou jich však jen desítky. Jak tomu ale bývá, můžeme očekávat, zejména mezi fanoušky, že se s nimi teď roztrhne pytel!

Podle významu jména by nositelé jména Tristan měli být obdařeni velmi silnou energií, která je vede k úspěch. Bývají oddaní své rodině, zároveň ale přísní na své potomky. Mají rádi pozornost a vždy upřednostňují dobro. Mají velmi silně vyvinutý smysl pro spravedlnost.

Druhé jméno William je rovněž jménem králů. Stejné nosí například vévoda z Cambridge, princ William. Jeho česká alternativa je Vilém a znamná vůli, touhu, ochranu. Jedním z jeho nejznámějších uměleckých nositelů je například spisovatel William Shakespeare nebo Friedrich Wilhelm Nietzsche, německý filosof.

Celé rodině gratulujeme a přeje jim mnoho šťastných chvil na jejich společné cestě životem!

Zdroj: Instagram, wikipedia.org, astrology.com

KAM DÁL: Sebenaplňující proroctví nejsou žádné čáry, karma nebo minulý život. Síla pozitivního myšlení tkví v psychologickém jevu.