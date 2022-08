Horoskop na tento týden: Vodnáři musí přidat, Beranům se splní přání, Raky čekají trable v lásce

Znamení Vodnář

Tentokrát nebude stačit, že se na někoho hezky usmějete a on vám vše odpustí. Naopak se připravte, že se o své místo na Slunci musíte pořádně zasloužit. Na co pořád čekáte, až bude tráva zelenější? Až bude vhodný čas? Přesně ten si totiž musíte vytvořit. Neváhejte změnit svůj život tím směrem, který jste si kdy přáli. Ta nejlepší příležitost je právě teď.

Znamení Ryby

V tomto týdnu se odhodláte k velkému kroku, který vám naprosto změní život, a to zejména pracovní. Ať už usilujete o založení vlastní firmy, nebo jen chcete v práci povýšit, je více než jasné, že hvězdy vám zkrátka přejí a nenechají vás na pochybách. Věřte i vy sami sobě, momentálně to vypadá, že se umíte akorát pokárat.

Znamení Beran

Cokoliv si přejete, to vám bude dopřáno! Máte obrovské štěstí, že za vámi hvězdy stojí a nedovolí, abyste sešli z cesty. Momentálně máte totiž jen hlavu plnou plánů bez sebemenší vize. V partnerských vztazích by se to mohlo projevit konfliktem na začátku týdne, kdy se zkrátka neshodnete vůbec na ničem.

Znamení Býk

Až příliš vám chybí láska. A to ať jste ve vztahu, či nikoliv. Toužíte po vášnivém svazku, ve kterém budete každý den šťastní, ten však stále nepřichází. Co vás drží zpátky, co jsou vaše cíle? Podle čeho jste si vybrali vašeho současného partnera? To vše budou otázky, které si tento týden vyžádají svou odpověď.

Znamení Blíženci

Hledáte finanční příležitost, která by vám přinesla vysněný výdělek, takhle to ale nefunguje. Jen pokud přijmete, co teď máte a s tím se rozhodnete pracovat, můžete získat to, o čem stále sníte. Proud peněz nepřichází lusknutím prstu, musíte dát dostatečně najevo, že jste připraveni je přijmout. Uvěřte, že si je zasloužíte.

Znamení Rak

Tento týden pro vás budou milostné záležitosti až příliš komplikované. Budete toužit po klidu, samotě a dobré knize. Pokud budete sami sebe poslouchat a uvědomíte si své potřeby, máte šanci, že budete mnohem lépe fungovat i v mezilidských vztazích. A to právě proto, že ze šťastného člověka jde zkrátka něco navíc, energie a vášeň. A přesně to teď potřebujete!

Znamení Lev

Uvidíte, že nakonec vše dobře dopadne, a řeknete si, že jste se obávali zbytečně. Někdy člověk až příliš přemýšlí nad tím, co vše by se mohlo pokazit, aniž by si užíval přítomný moment a radost. Oddejte se okamžiku, líbejte toho, po kom vaše srdce touží, a kupte si letenky tam, kam jste se vždy chtěli podívat. Není na co čekat.

Znamení Panna

Točíte se ve zvláštním kruhu starostí, ve kterém není místo na radost ani štěstí. Stále dokola řešíte jen to, na čem už stejně nic nového nevymyslíte. Soustřeďte se tento týden na práci a neuděláte chybu. I doma se vše uklidní, pokud konečně začněte být v pohodě vy. Pokud chcete něco měnit, začněte nejdřív u sebe, to platí vždycky.

Znamení Váhy

V lásce vám hvězdy přejí! Ať už toužíte pozvat někoho na rande, nebo jen hledáte, kde byste si nezávazně užili, tento týden pro vás bude opravdu plodný. Odhoďte své předsudky a vnímejte, jaký je člověk skutečně uvnitř. Protože brzy zjistíte, že krása je pomíjivá, ale blbost, ta je věčná…

Znamení Štír

V práci vás čeká náročný úkol. Radost z něj mít zrovna nebudete, protože jste zřejmě měli jiné plány než aspirovat na zaměstnance měsíce. Právě tento by vás ale mohl vynést na šéfův piedestal a mohlo by z toho být brzké povýšení. To by pro vás na podzim mohl být nový začátek života, který v posledních dnech nešel zrovna podle vašich plánů.

Znamení Střelec

Dejte si tento týden pozor na svou práci a dělejte ji skutečně pečlivě. Lehce by se vám totiž mohlo stát, že na něco zapomenete a bude z toho pořádná šlamastika. Více péče byste měli také věnovat sobě a svému zevnějšku. Pokud se budete cítit dobře, bude to na vás znát. Nezanedbávejte své tělo, další nedostanete!

Znamení Kozoroh

Od pondělí se vám bude v práci opravdu dařit, což povzbudí vaše sebevědomí, abyste se pustili ještě do větších úkolů. Možná tak právě tento týden uděláte další krok ve svém vysněném projektu, který je zkrátka předurčen k úspěchu! Pořiďte si nový diář a řiďte efektivně svůj čas.

Zdroj: horoscope.com, astrology.com

