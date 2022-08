Jak na ta nejlepší grilovaná žebírka? Kuchař prozradil pár triků pro stoprocentní úspěch

“Hodit kus masa na gril” je buď docela jednoduché a vlastně také nic moc nezkazíme, nebo si můžeme s přípravou masa opravdu vyhrát. V takovém případě nás i naše případné hosty čeká nejen jídlo, které zasytí, ale doslova kulinářský zážitek. Jak na to?

Pečlivost od první chvíle

Pokud se rozhodneme pro grilovaná žebírka, která jsou rok od roku i v našich končinách oblíbenější, musíme na jejich výslednou chuť myslet dlouho před tím, než je budeme servírovat, tedy již ve chvíli nákupu masa. Na co si dát pozor? Radí kuchař Martin Havel: „Při výběru žeber si dejte dobrý pozor, protože se v obchodech objevují v různé kvalitě a hlavně s různým množstvím masa. Vždycky se přesvědčte, po jakém kusu prodavač sahá a zda se jedná o tak zvaná vysoká žebra. Jen na těch totiž najdete i po sundání z grilu dost masa,“ připomíná pro Čtidoma.cz odborník, který zdůraznil i kvalitu a čerstvost masa. „Zkušenější oko pozná na první pohled, jestli jde o opravdu čerstvou surovinu. Rozhodně ale nekupujte nic, co by se vám už v krámě nezdálo, zrak a první dojem většinou neklamou, ať se vám už obchodník snaží namluvit cokoliv.“

Příprava chvíli trvá, ale stojí to za to

Dalším krokem k přípravě vynikajícího pohoštění je poctivá příprava. Tentokrát nemá cenu si namlouvat, že jde o jídlo, hotové během několika minut. Ještě před tím, než žebra položíte na rošt grilu a začnete nasávat stále krásnější vůni, bude dobré, aby už mělo maso za sebou alespoň hodinu pobytu v troubě. „Žebra zabalte do alobalu a dejte nejprve přibližně na hodinu do trouby, rozpálené na 180 stupňů,“ radí Martin Havel s tím že maso změkne a na talíři se nám tak neobjeví nepříjemné překvapení v podobě porce žeber s křupavou kůrčičkou na povrchu, ale houževnatým masem pod povrchem.

Nezapomeňte, že prvním krokem v přípravě masa (nejen žeber na gril), je jeho kontrola a očištění. V tomto případě je nutné zbavit žebra blány, která jistě bude na jejich spodní straně.

Klasická medová marináda

Jakmile budou žebra předpečená, můžeme se pustit do marinování. I tady můžeme mnoho vylepšit i zkazit. Vyzkoušíte třeba klasická žebra na medu? V tom případě budete na marinádu potřebovat podle množství připraveného masa (základní recept platí pro přibližně 2 kg žeber) asi 150 gramů medu, 100 gramů rajského protlaku, několik stroužků česneku, podle chuti sojovou omáčku, jablečný ocet a mletou papriku a špetku skořice. „Pokud jste milovníky pikantnějších pokrmů, nemůže v marinádě chybět ani chilli,“ doplnil kuchař.

Na gril a na talíř - dobrou chuť!

Pak už opravdu nezbývá nic jiného než připravená žebra opatrně uložit na gril a spolu s rodinou nebo přáteli počkat, až se maso začne oddělovat od kosti. V tu chvíli je ten nejlepší čas na servírování. „Nezbývá nic jiného než nakrájet opravdu dobrý chléb a pustit se do jídla, na které budete ještě dlouho vzpomínat,“ popřál dobrou chuť muž, který stojí u plotny už tři desítky let.

Zdroj: recept a rady Martina Havla

KAM DÁL: Pes vyhrabal v lese u Lukova skutečný poklad: Stovky stříbrných mincí v hrnci jako z pohádky. Mohou tam být další