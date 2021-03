Potraviny, které vydrží i konec světa. Přehled nejtrvanlivějšího jídla překvapí

Práce archeologů je většinu času monotónním objevováním malých málo významných předmětů. Jednou za čas však narazí na opravdový poklad. Nemusí to být zrovna nová hrobka nějakého egyptského poloboha. Někdy bohatě stačí naleznout třeba takový med.

V Gruzii třeba před několika lety objevili včelí med starý 4 300 let. Ten překonal do té doby nejstarší nalezený med v hrobce egyptského faraona Tutanchamona, který vládl přibližně v roce 1323 před naším letopočtem. V tomto případě se jednalo o tak zachovalou potravinu, že byste si ji klidně mohli dát na chleba.

Důvod je jasný. Med má vysoký obsah cukru, nízký podíl vody a také antibakteriální účinky. Když je tedy tato potravina skladována v dobrých podmínkách a není vystavena slunečnímu záření, je jeho trvanlivost opravdu neomezená.

Bílá rýže je jistota

Žádný velký nákup se neobejde bez zásob bílé rýže. Je to jistota v našich jídelníčcích a zároveň nikdo nemá starost o to, jestli ji musí zkonzumovat rychle, než vyprchá její trvanlivost. Ta je totiž opravdu dlouhá. Určitě ne tak jako u medu, ale z mnoha zdrojů se dozvíte o průzkumu, který potvrdil, že konzervovaná bílá rýže byla k jídlu i po třiceti letech.

Její schopnost vydržet dlouho nejvíce ovlivňuje teplota a atmosféra, kde je nedostatek kyslíku. Skladujte tak jasmínovou, arborio, divokou a basmati. Vydrží vám klidně i několik let. Bílá rýže je také oblíbenou surovinou při některých extrémních výšlapech nebo cestách do divočiny.

Jako z pohádky

Sůl nad zlato a k tomu ještě cukr. Slavná československá pohádka jasně poukázala na důležitost této suroviny. Ta však hraje roli i co se týče trvanlivosti. Sůl a cukr do sebe totiž nepouští vodu, a tím pádem i potenciální bakterie ze sebe přirozeně vytlačí. Pokud tak nejsou sůl a cukr skladovány ve vlhkém prostředí, mohou vydržet i několik let a na jejich chuti nepoznáte změnu.

Sušené luštěniny

Suroviny, které vám mohou v případě krizové situace zachránit život, jsou bezesporu luštěniny. I zde hraje zásadní roli, jak jsou skladovány a případně zpracovány. Proces sušení snižuje v potravinách koncentraci vody a zvyšuje obsah cukru. Plísně a bakterie tak nemají moc prostoru pro život.

Pokud čočku, fazole, hrách nebo třeba cizrnu skladujete v dobře izolovaných nádobách, můžete očekávat, že jejich životnost bude v řádu několika let.

