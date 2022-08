Nejhezčí české páry letošního léta: Decastelo, Karlos i Agáta. Kdo má naději, že jeho láska přežije i do podzimu?

René Decastelo a Eva Korniová Jung

Sotva, co oznámil René Decastelo rozvod s manželkou Evou, už měl po boku jinou Evu, tentokrát však hledal mimo útroby šoubyznysu a vyrazil na sportoviště. Jeho vyvolená je ragbistka a jak to vypadá, báječně jim to spolu klape. Dokonce se šuškalo o tom, že už mají být zasnoubení, a to navzdory tomu, že jeho manželství ještě nebylo ani rozvedeno.

Jeho „bývalá“ manželka Eva se nechává slyšet, že jako bývalí partneři fungují perfektně a nejsou mezi nimi žádné spory. Jelikož jeho nová Eva není prý žádná nevěra a novou lásku své (zatím stále) manželce přiznal hned ze začátku, pár má čistý štít a může se věnovat budování nových pevných základů. Dvojice je spolu totiž už od února, což je několik měsíců předtím, než vyšel najevo konec Reného manželství. Sám se nechal slyšet, že se to provalilo, protože je někdo zradil a mluvil, o čem neměl.

Natálie Jirásková a Adam Mišík

Navzdory věkovému rozdílu to mladé dvojici klape jako po másle a sociální sítě zásobuje žhavými fotkami z jejich společného léta. Dokonce je někteří označují za náš nový „hollywoodský“ pár. Naposledy se vydali do Řecka, kde jim dělala společnost také maminka Natálie Iva Kubelková. Ta jejich lásce přeje a dceři dopřává potřebnou volnost. A to, ačkoliv zpěvák za sebou má i divoké rozchody s modelkami.

Natálie je ostatně také modelka, a tak nešel daleko od svého vkusu. Poprvé svůj vztah přiznali na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jelikož mají oba slavné rodiče a pohybují se v šoubyznysu odmalička, tlak médií zvládají na jedničku a nenechají se rozhodit ani těmi, kteří jim tak docela nepřejí. Nic tak jejich lásce nebrání, je to hotová telenovela!

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup

Největší senzací léta je vztah modelky Agáty Hanychové s mediálním magnátem a majitelem největšího počtu televizních pořadů Jaromírem Soukupem. Ti se s fanoušky dělí o fotky ze slunného Španělska, kde strávili většinu část léta. Modelka s sebou vzala i část své rodiny, nechyběla její maminka Veronika Žilková nebo sestra Kordula Stropnická.

Jen konec léta ukáže, jestli konečně Hanychová našla to, co hledala a vztah vydrží její pravidlo třech měsíců, kdy většinu svých lásek ukončuje a prchá, nebo Soukup touží nabrat voliče na volbu prezidenta v lednu 2023. Několikrát se totiž nechával slyšet, by se o veřejnou funkci ucházet chtěl.

Karlos Terminátor Vémola a Lela Ceterová

Někteří se obávali, jestli zas nepřijde nějaká katastrofa, ale ne. Opak je pravdou. Ke svatbě Karlose a Lely skutečně došlo. Svatba století, jak událost dostala v médiích název, měla všechno, co má výrazná akce mít – dar v podobě opic, statisíce ve vzduchu i návštěva bohatých. Za svědka šel Karlosovi lobbista Ivo Rittig, zpívala jim Natálie Grossová a oddal je Jiří Krampol.

Právě ten vzbudil diskuzi, zda svatba byla skutečná a kde vzal vůbec oprávnění stvrdit sňatek manželský. Tak si počkejme, zda zas nepřijde krize hrdliček, kterou budou řešit přes sociální sítě. Při té poslední Lela Karlose obvinila, že ji fyzicky napadl, a oznámila, že jde na policii. Ten natočil video, že ho podvedla s jeho blízkým přítelem. Video za pár hodin zmizelo ze sociálních sítí.

Spekuluje se také nad několika novými letními láskami! Jednou z nich má být vztah Evy Decastelo s fotografem Tomášem Třeštíkem, který nikdo z nich zatím nepotvrdil; nebo holek Grossových, které také neměly v létě zůstat samy. Denisa měla najít lásku ve zpěvákovi Milanu Peroutkovi, Natálie pak v tiktokerovi Adamu Kajumim.

