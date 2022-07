Češi jako národ ignorantů: Budoucnost neřeší, na varování kašlou. Až nebudou mít co jíst, hodí to na Fialu a Ukrajince

Na Českou republiku se valí temné mraky, ceny u nás rostou téměř nejrychleji v celé Evropě. Navíc to zřejmě není konec, čekají nás mnohem horší časy. Třeba až dojde ruský plyn. Náhrada není. A co na to Češi? Vyrážejí na nákupy, na zahraniční dovolené a tak dále. Jako by se nic nedělo. Svět se přeci bude točit dál.

Inflace roste v celé EU, v červnu vystoupala na rekordních 9,6 procenta, což vyplývá z dat evropského statistického úřau Eurostat. Česká republika má s hodnotou 16,6 procenta čtvrtou nejvyšší inflaci v Unii, hůře na tom jsou jen v pobaltských zemích. Naopak nejnižší je na Maltě (6,1 procenta).

„Obří inflace, bezprecedentní zdražování energií. Nadáváte na cenu benzínu a nevíte, jestli budete mít peníze na topení. Co uděláte, budete šetřit? Kdepak, rychle ještě vyrazíte na dovolenou, však ono to na podzim nějak dopadne. Nejhůř budete nasraní na vládu, že s tím nic nedělá,“ napsal si na Twitter politolog Miloš Gregor.

Omezit se? Ani náhodou!

Slušelo by se dodat, že Češi mají ještě jednoho oblíbeného otloukánka - Ukrajince. Na kabinet Petra Fialy a válečné uprchlíky se dá opravdu hodit téměř všechno. Až nebude na jídlo, viníci jsou jasní. Hlavně si užít dovolenou!

U Čechů i letos vítězí oblíbené destinace jako Chorvatsko, Itálie a Slovensko. „Prodeje zájezdů jsou násobně vyšší než před pandemií a u Čedoku také nejvyšší v historii. Za uplynulý měsíc až šestinásobný oproti roku 2019. Poptávku z covidových let letošní rok výrazně převýšil,“ řekla webu Seznam Zprávy mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Podobně hovořili i zástupci dalších cestovních kanceláří.

Nijak výrazně zřejmě neklesá ani spotřeba potravin, resp. jejich nakupování. „Mám pocit, že lidé u nás nakupují více než třeba před měsícem. Opravdu mají často koše plné tak, že se do nich už nic nevejde. A nedá se říct, že by šlo jen o nutné věci nebo zásoby trvanlivých potravin. "Jedou" čokolády, sušenky a tak,“ sdělila Čtidoma.cz Karolína, prodavačka z jedné pražské prodejny sítě Lidl.

Qu'ils mangent de la brioche (když nemají chleba, ať jedí koláče), měla údajně říct francouzská královna Marie Antoinetta. Řešení krize v ČR? Asi ne. Nakonec, dcera Marie Terezie skončila pod gilotinou.

Bohužel nejsme připraveni

Opravdu neumíme přemýšlet, neuvědomujeme si, co přinese blízká budoucnost? Ekonom Roman Pilíšek upozorňuje na to, že ne za vše může občan. „Málokdo je schopen fundovaně vysvětlit, co se opravdu děje, a slovo krize je tabu,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz a poukazuje na skutečnost, že mnoho ekonomů dnes porovnává recesi s inflací a někteří již řeší stagflaci, ovšem pro běžného člověka jsou to zcela nepochopitelné pojmy. Důsledky tak nevidí, pokud se sám nezajímá.

Podle ekonoma by se Češi měli nejvíce bát toho, že naše země nemá podepsanou bilaterární smlouvu o dodávkách plynu. Což je evropský unikát. „Opravdu nevíme, zda budeme mít v zimě čím topit. Polsko je největší producent uhlí v Evropě, pokud vyjmeme Rusko a Kazachstán. Má vyjednanou výjimku ohledně klimatické neutrality do roku 2056. Jenže my nic takového vyjednáno nemáme a zavázali jsme se trvale omezovat uhlí. Vláda společně s ekonomy říká, že to nějak dopadne, Německo poprvé od roku 1991 vykázalo obchodní deficit a Rusko má nejvyšší přebytek od roku 1994. Z toho nevzejde nic dobrého.“

Co by měli lidé dělat podle ekonoma Romana Pilíška, jak je vhodné připravit se na krizi? „Doporučuji chovat se v duchu hesla počítej s nejhorším, ale doufej v lepší. Tedy nespoléhat na vládu a učinit taková opatření, která zajistí každodenní potřeby rodiny i jednotlivců v co možná největší míře alespoň na půl roku dopředu. Mám na mysli zejména jistou zásobu trvanlivých potravin, hygienických potřeb, léků, pohonných hmot a samozřejmě určitou finanční rezervu.“

