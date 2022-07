Rusko uměle zvedá hodnotu rublu: Je to jen nafouknutá bublina, ekonomika kolabuje. Rubly jsou dobré maximálně na podpal

SWIFT je síť, která zajišťuje veškeré přesuny finančních toků mezi bankami, institucemi i fyzickými osobami po celém světě. Můžeme si ho představit jako internet, kde každá banka má svoji adresu, která je definována BIC kódem.

„Pokud pak jedna instituce pošle peníze druhé, dostanou o provedené transakci okamžitě zprávu. Do systému je zapojeno asi 11 000 bank a institucí ve 200 zemích světa a denně skrz něj proběhne kolem 40 milionů zpráv,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Rusko není první vyloučenou zemí

Rusko není historicky první zemí, která byla ze SWIFTu vyloučena. V roce 2012 byl z tohoto platebního systému vyloučen Irán v reakci na jeho jaderný program. „Tehdy přišel o asi polovinu příjmů za vývoz ropy a jeho mezinárodní obchod klesl o 30 %. Evropa hrozila Rusku vyloučením ze SWIFTu už v roce 2014 po anexi Krymu, ale Západ k tomuto razantnímu kroku nakonec nepřistoupil.“

Mikuláš Peksa

- politik a fyzik, od roku 2019 poslanec Evropského parlamentu, v letech 2017 až 2019 poslanec Poslanecké sněmovny PČR

- v Evropském parlamentu je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

- v listopadu 2019 byl zvolen předsedou Evropské pirátské strany - politik a fyzik, od roku 2019 poslanec Evropského parlamentu, v letech 2017 až 2019 poslanec Poslanecké sněmovny PČR- v Evropském parlamentu je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku- v listopadu 2019 byl zvolen předsedou Evropské pirátské strany

Rusko však kvůli této hrozbě vyvinulo vlastní alternativu k mezinárodním finančním transakcím: SPFS. „Tu však používá jen několik východních států silně ekonomicky fixovaných na Rusko. Moskva též spolupracuje s Pekingem na připojení k čínskému systému zahraničních plateb CIPS, který zpracovává platby v čínských jüanech,“ uvažuje Peksa.

Kdo chce obchodovat, musí mít dva účty

Vyloučení ze SWIFTu bylo pro Rusko obrovský zásah. Pokud nyní nějaká finanční instituce zapojená do SWIFTu pošle peníze na jakoukoliv "ruskou adresu", platba se vrátí s tím, že příjemce nebyl nalezen. „Moskva proto vyhlásila, že veškeré platby za dodávky zemního plynu musí nakupující země platit v rublech, protože mezinárodní finanční transakce nemají jak přijmout. Kupující si proto musí otevřít v ruské bance Gazprombank, v podstatě bance Gazpromu, dva účty - jeden se zahraniční měnou a jeden rublový. Na zahraniční účet pak vloží příslušné finance a banka mu je, pod svým kurzem, převede na rubly.“ A právě takto Rusko uměle zvedá hodnotu rublu.

Jelikož ruská měna je v současnosti v podstatě neobchodovatelná, Gazprombank si může určit takřka jakýkoliv směnný kurz, jelikož pro západní státy je to jediná šance, jak získat potřebné rubly na zaplacení dodávek zemního plynu. „I proto bychom se jako Evropa měli co nejdříve od veškerých dodávek z Ruska odstřihnout. Je to jen "nafouknutá bublina" na papíře, ruská ekonomika ve skutečnosti kolabuje a mimo Rusko si s rubly můžete tak maximálně zatopit,“ doplnil Peksa.

KAM DÁL: Vláda nesmí ignorovat nebezpečí covidu. Roušky do MHD a exponovaných prostor, ideálně hned, říká známý imunolog.