Energetická závislost na Rusku? EU kdysi neposlechla Topolánka, Česko odmítl připravit na krizi Babiš

Rusko hrozí vypnutím kohoutků s ropou a plynem. Česko má v současné chvíli zásoby plynu na měsíc, ropy na maximálně tři. Proč? Současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela to vysvětlil na twitteru. „V dubnu 2020 měla Babišova vláda možnost nakoupit až 100 tisíc tun ropy, opakovaně to ale zamítla. Oproti dnešním cenám mohla ušetřit až půl miliardy a hlavně posílit energetickou bezpečnost. „Totální nesmysl,“ říkal však Andrej Babiš o nákupu ropy ještě 13. prosince 2021…“.

V dubnu 2020 měla Babišova vláda možnost nakoupit až 100 tisíc tun ropy, opakovaně to ale zamítla. Oproti dnešním cenám mohla ušetřit až půl miliardy a hlavně posílit energetickou bezpečnost.



“Totální nesmysl,” říkal však Andrej Babiš o nákupu ropy ještě 13. prosince 2021. pic.twitter.com/KNbSn7Y1UF — Jozef Síkela (@JozefSikela) April 3, 2022

Co na to Kalousek?

Mohli jsme se historicky závislosti na ruských dodávkách plynu či ropy už zbavit? Na to má jasnou odpověď Miroslav Kalousek, který připomněl ne až tak dávnou minulost. „Dnes už každý vidí to, před čím marně varoval premiér Topolánek před 13 lety. Jako předseda Evropské rady usiloval o politiku, která by snížila energetickou závislost zemí EU na Rusku. Vývoj v následujících letech však šel přesně opačným směrem…Říkat pravdu ve chvíli, kdy ji nikdo nechce vidět, je hořký, ale statečný úděl…“ uvedl na svém facebooku bývalý ministr financí.

Slovenská cesta s rublem

Jaké jsou naše možnosti nyní? Platit Rusku v rublech, tedy jít cestou Slovenska, jehož ministr hospodářství Richard Sulík připustil, že možná přistoupí na Putinovu hru. „Aby sme sa neodkrojili od plynu, tak budeme platiť v ruskej mene, ak sa nedohodneme inak… Som minister hospodarstva a musim zabezpečiť energie pre slovenskú ekonomiku. Nesúhlasнm s vojnou, ale pozerám sa na to aj z ekonomického hľadiska…,“ napsal podle rozhovoru pro RTVS v pořadu O 5 minut 12 server aktuality.sk.

Jak se asi na slova vládního ministra dívá prezidentka Zuzana Čaputová? Právě ona totiž byla prvním státníkem, kterému Volodymyr Zelenskyj osobně volal, aby ho informoval, že ruská vojska napadla Ukrajinu.

Jakým směrem se vydá Česko?

A jak uvažuje ministr český Jozef Síkela? „Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat…“ visí na jeho twitteru jako headline ke 100 dnům vlády Petra Fialy a dodává, že z krátkodobého hlediska je klíčové šetřit: „A ministerstvo průmyslu jde příkladem. Snížilo teploty v kancelářích i na chodbách. Od počátku roku díky tomu došlo ke snížení spotřeby plynu o 24 % a elektřiny o 13 % oproti předešlému roku.“

Sázíme na zelenou energii a úspory

Dotační výzva v hodnotě 4 miliard korun na fotovoltaické elektrárny pomůže nahradit fosilní zdroje energie a přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti. Ministerstvo v rámci něj eviduje žádosti v hodnotě 2 miliard korun. — Hnutí STAN (@STANcz) April 1, 2022

Bude pouhé šetření Česku stačit, aby bylo připraveno na případné výpadky plynu z Ruska a hrozivé výkyvy cen ropy na trzích? Německo jasně řeklo prostřednictvím kancléře Olafa Scholze, že smlouvy na nákupy jsou uzavřeny v eurech, a tak to také zůstane. Odmítnutí plateb v rublech přijala celá Evropská unie a i my jsme se připojili ke společným jednáním s dalšími možnými dodavateli z celého světa.

To by nás mělo do budoucna ochránit před nedostatkem plynu a ropy. Budeme se však schopni ve výhledu blízké budoucnosti postavit na stranu Ukrajiny tak významně jako třeba Lotyšsko a Estonsko? Tyto pobaltské státy se totiž na eskalaci vztahů s Ruskem připravovaly včas a nyní oznámily, že se od dodávek jeho plynu odstřihnou.

