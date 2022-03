Kam s ukrajinskými uprchlíky? Kalousek by měl řešení. Souhlasil by i prezident Zeman?

V Česku bylo zaregistrováno již přes 161 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří u nás požádali o tak zvaný status strpění kvůli válečnému konfliktu v jejich zemi. Kapacity měst se rychle naplnily a zbývají řádově spíše desítky volných míst v soukromých zařízeních nebo bytech, kde mohou tito lidé najít dočasný domov. Přes hranice ovšem proudí další tisíce osob a kraje ve spolupráci se státem jen těžko hledají další možnosti, jak Ukrajincům v jejich těžké situaci pomoci.

Jako krajní řešení jsou zvažovány stanové uprchlické tábory, jejichž výstavbu ovšem zásadně nedoporučují představitelé velkých neziskových organizací. „Uprchlické tábory nejsou nic pěkného, vzniká tam řada patologií, není to dobré místo pro děti prchající před válkou. Věřím, že Česko udělá víc než to, že na uprchlíky někde nebude pršet.“ Řekl pro Respekt.cz Jan Černý z organizace Člověk v tísni a jeho slova souhlasně retweetnul ředitel Nadace Via Zdenek Mihalco.

S celkem konkrétním nápadem na ubytování několika desítek běženců přišel i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. A tip je to originální, ne však zcela neproveditelný. „Jen mě tak napadlo: Kolik maminek s dětmi by mohlo bydlet na zámku v Lánech? I školní třída by tam šla zřídit. Za prací lze dojíždět do Kladna i do Prahy…“ napsal na svůj twitter a každý čtenář jistě ihned pochopil, kam současný člen správní rady VZP směřuje.

Zámek v Lánech je původně letním sídlem českých prezidentů a zatímco v dobách Václava Havla nebo Václava Klause na Pražském hradě byl využíván spíše sporadicky k bilaterálním jednáním na úrovni hlav státu, současný prezident Miloš Zeman v Lánech bydlí nastálo.

Má tam dokonce zřízenu i permanentní zdravotnickou službu a nejen, že odtud úřaduje, ale také zde přijímá víceméně všechny návštěvy. „Je to i s lékařskou péčí, zařízená ordinace s JIPkou, co si přát víc...“ připomněl jeden z uživatelů twitteru. A že by se tam mohlo maminkám s dětmi líbit, potvrdil i Kamil Houska, ředitel zpravodajství Nova TV. „Nevím, jak zámek, ale Lány jako obec pomáhají. Přijali jsme 50 ukrajinských uprchlíků...“ doplnil ke Kalouskově tweetu.

Že jde ze strany Miroslava Kalouska spíše o popíchnutí směrem k prezidentovi, je nad vší pochybnost jasné. Miloš Zeman se určitě nikam stěhovat nebude a pobyt na zámku v Lánech si užije jistě do poslední chvíle, kdy bude zastávat funkci hlavy státu. Pro uprchlíky z válkou zmítané Ukrajiny budou muset stát, potažmo kraje najít řešení někde jine. Každopádně aspoň v podpoře bojujících by mohl být prezident Miloš Zeman aktivnější. Když už se totiž dvěma prohlášeními postavil na stranu napadené země a vymezil se kvůli válce veřejně proti svému velkému oblíbenci Vladimiru Putinovi, nebylo by od věci, aby s prezidentem Zelenskym nejednal pouze premiér Petr Fiala.

Talked to President @ZelenskyyUa about the security & the humanitarian situation in #Ukraine. Russia’s aggression must stop, including the horrible targeting of civilians. #Slovakia’s unwavering support for all Ukrainians will continue. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 13, 2022

