Zemana si našlo vlastní svědomí. Vykoupí se medailí pro Zelenského?

Poslední dva týdny přicházejí z Pražského hradu, respektive Lán, tak podivné signály, že se český občan dostává do pocitu velmi zmaten a nedokáže se z něj jen tak vymanit. Prorusky se chovající prezident Zeman obviňuje přítele Vladimíra Putina z válečných zločinů, nazývá jej bláznem a volá po razantnějších sankcích pro Rusko za vpád jeho vojsk na Ukrajinu. V rámci udělování státních medailí za poslední dva roky dokonce vyslyšel návrh poslankyně Barbory Urbanové (STAN) a udělí nejvyšší státní vyznamenání Volodymyru Zelenskému za odvahu a statečnost při boji za svou zem.

Podvedený Miloš Zeman

Co si máme pod těmito kroky představit a máme opravdu uvěřit, že je Miloš Zeman, nazývaný politickými komentátory expresivně “ruským švábem“, hluboce zdrcen z Putinovy agrese? O tom se snaží veřejnost přesvědčit šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, který pro MF Dnes řekl: „Prezident Miloš Zeman je z ruského prezidenta Vladimira Putina zklamaný, cítí se svým způsobem podvedený.“ Sám za sebe pak ředitel Jindrák v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl: „Věřit v domluvu s Ruskem bylo naivní. Dnes bych měl velký problém se současnou ruskou reprezentací jednat.“ Došlo snad na Pražském hradě k nějakému zázračnému prozření nebo snad někdo odčaroval zakletí, které nad pracovníky kolem prezidenta i jím samotným posledních osm let vládlo?

Anebo jen hradní suita pochopila, že s proruskou politikou může jít v současném rozložení sil na politické scéně a náladou ve společnosti naproti jen definitivnímu odsouzení a ještě většímu odsouzení a potupě? A tak se snaží zachovat si aspoň poslední zbytky úcty a nahonit body předtím, než definitivně všichni opustí kancelář prezidenta republiky.

Ve zkratce řečeno - převléknout kabát a dělat, že co bylo, nebylo, a tvářit se zúčastněně při každodenním sledování válečných zločinů na Ukrajině. Pověsit vlajku na chrám sv. Víta, poslat Zelenskému metál a stvrdit to odstraněním Putinovy podobizny z krytky na mobilu hradního poradce Nejedlého?

Nejedlý sundal Putina z mobilu?

Nebyl by spíš čas sundat Nejedlého z Hradu? Pokud se prezident obklopuje takovými lidmi, měl by je ihned vyhnat svinským krokem, nebo okamžitě abdikovat. pic.twitter.com/DOjWC0nirN — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) March 1, 2022

Paměť a internet nepřátelé Hradu

Opravdu si lidé kolem Zemana myslí, že jim tuto prezidentovu proměnu lidé uvěří a budou jej adorovat za smířlivá gesta? Lidská paměť není krátká a v době internetu již nelze dělat přešlapy. Třeba se chovat se jako proruský agent, a když se to přestane hodit, tvářit se, že se to nikdy nestalo. Stačí zadat pár klíčových slov do googlu a činy jsou připomenuty, slova znějí stále dost hlasitě. Možná mnohem hlasitěji, když nejsou v kontextu dnešních prohlášení podpořena opravdovými činy. Pokud by to vše totiž myslel prezident Zeman vážně, nikdy by nemohl dopustit třeba to, aby na slavnostním večeru předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále seděl Martin Nejedlý.

Tohle si dejte. Květen 2015, Moskva.



Putin mj. s Lavrovem, Zeman s Nejedlým a Mynářem.



Na konci se Putin vysměje Zemanovu bonmotu, že vztahy se Západem se oteplí.



Všimněte si, jak přitom kouká na Nejedlého s Mynářem.



Půl roku předtím agenti GRU vyhodili do vzduchu Vrbětice. pic.twitter.com/gqvJa0jg10 — Martin Krepindl (@mart_ass) March 7, 2022

Ne, Miloš Zeman a jeho parta z Hradu se nijak neproměnila. Neproměnilo se myšlení jejích členů, jen je možná ovládly strach a slabost. Ty v nich přirozeně jsou jako v každém z nás a jen je dokázaly roky potlačovat svou úlisností a servilitou k diktátoru Putinovi. Ne, Miloši Zemane - vaše slova o střílení novinářů v přítomnosti velkého Vladimíra při jedné z mnoha vašich návštěv v Kremlu nebyla omyl, k němuž by vás Putin nějak donutil.

On vás dokonce ani nežádal, abyste je vyslovil. Vy jste je říkal zcela cíleně, upřímně a s přesvědčením. A také se škodolibým úsměvem. Prezident Putin vás v ničem nepodvedl, podvedlo vás jen vaše svědomí, které se najednou probudilo, a vy se mu již nedokážete postavit.

