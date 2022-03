Ruský tisk se posmívá západním státům. Komsomolská pravda má odpovědi úplně na vše

Máme to štěstí, že stále žijeme v zemi, kde je možné získat informace, které získat chceme, a sami si tak můžeme udělat obrázek o dění kolem nás. Ruská propaganda po vpádu armády na Ukrajinu udělala, jak je v takových režimech zvykem, přítrž "nevhodným" příspěvkům a médiím, která by je snad chtěla prezentovat. Blokované tak už jsou například kanály BBC News, Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle a další - ostatně stejně jako Facebook, Youtube nebo Twitter. Zůstává ale třeba taková Komsomolskaja pravda.

Prý to není válka, lidé ale umírají

Je logické, že v těchto dnech na prvních místech vévodí zprávy z ukrajinské války - tedy pardon, ze "speciální vojenské operace". Můžeme se jen dohadovat, zda padlí při speciální vojenské operaci jsou jinak padlí než ti, kteří padnou ve válce…

Pro Putina to ale evidentně rozdíl je. A pro mnoho Rusů, kteří jsou odkázáni na oficiální informační zdroje, bohužel také. Vlastně ani není tak moc čemu se divit.

Ostřelování je nesmysl

Jak to bylo podle tohoto deníku třeba s jadernou elektrárnou v Záporoží? „Jaderná elektrárna v Záporoží byla převzata pod ruskou kontrolu. Starosta města, jehož obyvatelé obsluhují tuto největší evropskou jadernou elektrárnu, konstatoval, že nedošlo k žádnému nepřátelství. Požár ve výcvikovém prostoru byl uhašen.“

Vypadá to, že ostřelování elektrárny, které podle ostatních zdrojů jejímu převzetí předcházelo, ruský režim za žádný akt nepřátelství patrně nepovažuje a požár patrně vznikl sám od sebe - prostě jen tak.

Zesměšnit a znevážit - o to tu jde

A dál? „Prezident Zelenský zavolal lídrům jaderných mocností, včetně Bidena a Johnsona a požádal je, aby zastavili jadernou katastrofu. Tu, kterou 'způsobí postupující ruské vojsko, bezostyšně ostřelující jaderné elektrárny v Záporožské oblasti'. Britský premiér ochotně předstíral, že tomu uvěřil, a slíbil, že iniciuje zasedání Rady bezpečnosti OSN,“ mohou se dozvědět ruští čtenáři značně zlehčenou informaci, doplněnou skutečně zajímavým dovětkem: „Měli by pít kozlík lékařský. Ale vypadá to, že už je pozdě.“ (Kozlík lékařský se používá například pro uklidnění při déletrvající nervozitě.)

Komsomolská pravda má odpověď

Proč podle deníku prezident Zelenský k takové žádosti přistoupil? I na to má Komsomolskaja pravda jasnou odpověď. Přece proto, aby do konfliktu zatáhl další země a internacionalizoval konflikt. O nic jiného tady podle deníku vlastně ani nejde.

Ostatně možnost intervence NATO byla prý podle autora článku vypracována už v minulosti ze strany Rumunska a Polska, vědělo se o ní prý už v roce 2014 a podle tehdejších plánů se měla uskutečnit letos v létě.

Neuvěřitelné úvahy

Ale jaderná elektrárna v Záporoží nebyla podle Komsomolské pravdy jediná, kterou chtěli Ukrajinci využít k vyděšení západních mocností a dosažení otevřené intervence NATO. Kyjev chtěl prý takto nejprve “zneužít” jadernou elektrárnu v Černobylu. Rusové to ale prohlédli a jejich "speciální jednotky proto okamžitě vyrazily k Černobylu, aby tyto plány překazily".

„Je třeba opravdová hrozba, nebezpečí pro civilozovaný svět. Tou by ideálně mohla být smyšlená nehoda v záporožské jaderné elektrárně. A to je důvod, proč naši vojáci vstoupili do této jaderné elektrárny - protože jsme o těchto plánech věděli.“

Může někdo věřit?

Je možné, že by tomu někdo uvěřil? Bohužel ano… Zvláště lidé, zvyklí na pocit velikosti a nezdolnosti vlastní obrovské říše, lidé, kteří nic jiného než neomylnost, úspěch a vítězství nepřipouští. Do takového myšlení pak podobné úvahy docela dobře zapadnou. Připočteme-li k tomu omezení jinak běžně dostupných zdrojů dalších informací, zamezení komunikace na sociálních sítích a postihy za projevení jiného než oficiálního názoru, není to vůbec nereálné.

Zdroj: Komsomolskaja pravda

