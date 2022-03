Jachty oligarchů se skrývají po celém světě, Putinova zmizela v pekle

Že zabavení těchto lodí nebude tak úplně jednoduché a že kolem panují právnické zmatky, ukazují případy dvou plavidel. Francouzské úřady ve středu večer zabavily jachtu Amore Vero, která byla podle nich spojena s Igorem Sečinem, sankcionovaným ruským ropným manažerem a blízkým Putinovým spolupracovníkem. K zadržení došlo, když se loď chystala opustit přístav. Společnost, která ji spravuje však popřela, že by Sečin byl jejím majitelem, takže kolem zadržení vypukne právní spor.

Pozornost také vzbudila zpráva, jejíž původcem byl Bílý dům, že německé úřady zabavily další jachtu Dilbar patřící Ališeru Usmanovi, rovněž sankcionovanému ruskému multimiliardáři. Zpráva obletěla svět, ale místní úřady ji popírají. „V tuto chvíli nebyla v hamburském přístavu úřady ani celníky zadržena žádná jachta,“ řekl mluvčí hamburského hospodářského úřadu.

Na americkém sankčním seznamu nejsou

Problém je, že většina oligarchů, kteří údajně jachty vlastní, zatím americkým sankcím nečelí. Na některé z nich však byly uvaleny sankce Evropskou unií nebo Spojeným královstvím. To je i příklad jachty Luna, kterou údajně vlastní Farkhad Achmedov, ázerbájdžánský miliardář, který dříve vedl ruskou plynárenskou společnost.

Loď byla podle posledních údajů CNN a MarineTraffic ze začátku tohoto týdne také v Hamburku. Achmedov si devítipalubovou, 115 metrů dlouhou Lunu ponechal po bouřlivém rozvodu, který byl největším rozvodovým řízením v právních dějinách Velké Británie. Jachta je mimo jiné vybavena technologií pro detekci raket a neprůstřelnými okny.

Také v barcelonském přístavu zakotvilo několik jachet, které údajně patří ruským oligarchům, včetně jachty Solaris, která je spojována s Romanem Abramovičem. Miliardářem, který ve středu oznámil, že prodá fotbalový klub Chelsea a výtěžek věnuje nadaci pro lidi postižené invazí na Ukrajinu. Abramovič rovněž zatím nebyl sankcionován.

Loď Galactica Super Nova, kterou údajně vlastní manažer ruské ropné společnosti Vagit Alekperov, opustila v sobotu Barcelonu a přeplavila se přes Středozemní moře do Tivatu v Černé Hoře a poté vplula na jih do Jaderského moře. Alekperov sice nebyl sankcionován, ale je prezidentem společnosti Lukoil, která byla v minulosti postižena americkými sankcemi.

Útočiště v Karibiku

V Karibiku se nacházejí i další jachty spojené s Ruskem, včetně Abramovičovy další jachty Eclipse, která patří k největším na světě a jejíž součástí je bazén, který lze přeměnit na taneční parket. V Karibiku kotví i jachta Anna, kterou údajně vlastní oligarcha Dmitrij Rybolovlev, jenž kdysi koupil floridské sídlo od bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ani Rybolovlev nebyl sankcionován.

Útočištěm pro jachty ruských bohačů jsou také Maledivy v Indickém oceánu. Tam v posledních týdnech připlulo hned několik jachet napojených na ruské oligarchy. Podle portálu MarineTraffic mezi nimi byla i jachta Clio, údajně patřící oligarchovi Olegu Děripaskovi, která na začátku února opustila Srí Lanku a od té doby se plaví mezi různými maledivskými atoly. Na Děripasku byly v roce 2018 uvaleny sankce ze strany USA.

Putinova jachta v pekle

Velkou pozornost vzbuzuje loď plující pod ruskou vlajkou jménem Graceful. Články v německých médiích uvádějí, že loď patří samotnému Vladimiru Putinovi, ačkoli pro to neexistují žádné konkrétní důkazy. Graceful vyplula z Hamburku začátkem února - zhruba dva týdny před invazí na Ukrajinu - a směřovala do Kaliningradu v Rusku. Od 9. února, kdy dorazila do ruského města, nebyly zaznamenány žádné údaje o její poloze. Hackeři minulý týden úspěšně pozměnili údaje o její námořní dopravě tak, aby to vypadalo, že cílem jachty bylo "peklo" a že najela na mělčinu na Hadím ostrově na Ukrajině.

Jak je vidět, zabavování jachet oligarchům bude zřejmě mnohem obtížnější, než se čekalo. Úřady pracují pomalu, sankční seznamy jsou nejasné stejně jako majetková struktura firem, které lodě oficiálně vlastní. Dají se čekat právní bitvy a různé komplikace, nebo jachty prostě rychle odplují, pokud k tomu budou mít příležitost.

Zdroj: cnn.com

