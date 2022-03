Babiš by se pro lidi rozdal. Co vše šéf ANO dělá, aby potěšil?

Andrej Babiš není premiérem od 13. prosince loňského roku, a tak sestavil vlastní stínovou vládu a k té vládnoucí sází jeden kritický tweet za druhým. Fotí se tu u polské benzinky, v tržnici s velikonočním zajícem v nadživotní velikosti a v parku s Homerem Simpsonem či vyřezávaným Scratem z Doby ledové. Do poslanecké kanceláře v Roudnici nad Labem zve pravidelně své příznivce na kafíčko. Při povídání vždy jeho tým pořídí fotografii, aby bylo vidět, že je otevřený k rozhovorům a naslouchání problémů běžných občanů.

Když odjel Petr Fiala do Polska, aby odtud společně se dvěma dalšími premiéry EU vyrazil na návštěvu okupovaného Kyjeva za prezidentem Zelenským, nebylo Andreji Babišovi zrovna nejlépe. Ztratil vědomí a neměl průchodné tenké střevo. Byl proto týden hospitalizován v pražském IKEMu, aby lékaři našli příčinu jeho fyzických obtíží. Petr Fiala mezitím sklidil za svůj výlet ovace napříč politickým spektrem, ale zazněly i velmi hlasité kritické hlasy. A Andrej Babiš se bude muset do zařízení v těchto dnech vrátit. „Já se cítím dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo. Dopadlo to dobře, nebyl jsem na operaci, ale lékaři trvají na nějakých dalších vyšetření v IKEMu," uvedl vyjádření expremiéra server České noviny.

Andrej Babiš kvůli tomu nevyrazí ani do Maďarska, aby před volbami podpořil svého přítele Viktora Orbána. Ten se bude snažit 2. dubna uspět u voličů a obhájit křeslo předsedy vlády. Pro české příznivce expremiéra Babiše to ovšem není téma - oni chtějí slyšet kritiku Fialovy vlády, která z jejich pohledu dělá málo pro lidi. Pro ně je důležitější vidět na sociálních sítích příspěvky ze stáje hnutí ANO, které pravidelně šijí do cen pohonných hmot a nabízejí vlastní nápady, jak je snížit. Potřebují ujistit, že energetická krize má jednoduché řešení, a kdyby současní ministři naslouchali třeba Karlu Havlíčkovi, bylo by šmahem po drahé elektřině i plynu.

Podle příznivce ANO má správný politik myslet na své voliče a neustále je o tom ujišťovat. Vydat se v opancéřovaném vlaku a neprůstřelné vestě někam, kde zuří otevřený válečný konflikt, totiž není z jejich pohledu nic, co by Čechům něco hmatatelného přineslo. Vědět, že v Polsku mají vše levnější, má mnohem větší váhu. Dává to jistotu, že když to jde tam, musí to jít i u nás. Bez přiznání si faktu, že například ceny potravin na českém trhu z velké části určují firmy, spadající do holdingu Agrofert, který patří do svěřenského fondu Andreje Babiše. A kdyby pan expremiér tolik myslel na blaho občanů Česka, určitě by ani na jeho čerpací stanici v Průhonicích nestála nafta jen těsně pod padesát korun i 32. den od začátku války na Ukrajině.

Česko je opět na rozcestí. Rozebírat dopodrobna, že konání nové vlády je k ničemu, se jeví jako dobrá strategie. Naštvaní občané, kterým inflace tahá peníze z kapes, kterým vláda neposílá plošně přídavky na energie a nestropuje ceny pohonných hmot, na to slyší. O to víc, když se jejich expremiér nestaví jednoznačně za masivní pomoc ukrajinským běžencům, kteří u nás hledají bezpečí, domov, práci a vyhlídku na nový život.

Neexistuje žádné “my, nebo Ukrajinci”. Pomoc Ukrajině je v této chvíli samozřejmostí. To, že musíme myslet na naše občany, je jasné a vláda to dělá a bude dělat. Pan Křeček i pan Babiš ale musí pochopit, že Ukrajinci bojují i za naši svobodu, a přestat vykopávat umělé příkopy. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 5, 2022

Přes příkopy na Hrad a zpět do Strakovky

Andrej Babiš moc dobře vycítil, že téma uprchlíků bude silné, bude rezonovat společností a její značná část se proti příchozím vyděšeným maminkám a jejich dětem začne nečekaně brzy vymezovat. Živit tuto vlnu nespokojenosti, která může velmi rychle přerůst v otevřenou a nebezpečnou nenávist, je odporné. Ale nabádá to ke stále markantnějšímu rozdělování Čechů na dvě skupiny a je to pro dosažení cíle efektivní. Efektivní v boji proti vládě Petra Fialy, která bezhlavě nerozdává, ale snaží se rozumně rozdělovat pouze finanční obnos, který má opravdu k dispozici.

Opravdu se nestačím divit. Stejní lidé, kteří nás ve Sněmovně ještě loni poučovali, že covidová pomoc je malá, že máme dát více peněz, najednou říkají, že jsme dávali moc. A dnes, když je třeba lidem pomoci znovu, nedávají pro jistotu nic ⤵️https://t.co/GzS6qY6FTf — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 28, 2022

Za podpory exministrů Aleny Schillerové, Karla Havlíčka nebo Richarda Brabce a dalších, jejichž rétorika na sociálních sítích směřuje pouze k zesměšňování vládních kroků, půjde hnutí ANO velmi snadno dosáhnout svého. Tedy totálního rozdělení společnosti, dokonce i skupin lidí, které ještě donedávna držela pevně pospolu víra v pětikoaliční potenciál ve vedení země. Protože také voliči pravicových koalic jsou naštvaní, i jich se dotýká zdražování a dopadají na ně efekty uprchlické a postcovidové ekonomické krize. Možná je lépe snášejí, protože chápou koncekvence vývoje situace. Vědí, že proto, abychom mohli pomáhat, musíme každý sám něco obětovat. Jenomže jak dlouho to půjde vydržet a mají dost financí na to, aby je samotné nezištná solidarita a zvyšování životních nákladů nezruinovala?

Toho všeho jsou si členové týmu hnutí ANO velmi dobře vědomi. A tak vsází na podrývání vládních rozhodnutí a kroků, nabourávání důvěry ve schopnosti ministrů i premiéra. Pokud na to nezačne Fialův tým velmi rychle a efektivně reagovat, může dojít k tomu, že Česko bude nečekaně brzy vyhlašovat termín předčasných voleb. ANO si totiž na svou stranu získá tak silnou část naštvaných obyvatel, že může dojít k velmi silným sociálním nepokojům. Levice vstane jako fénix z popela a hraje jí do karet i blížící se volba prezidenta. Pokud totiž Andrej Babiš opravdu ohlásí kandidaturu, má v současném nastavení společnosti post po Miloši Zemanovi téměř v kapse. A to bez ohledu na to, že je momentálně obžalovaný a čeká ho obhajoba "jeho nejlepšího nápadu v životě" před soudem. Mezitím totiž může usednout do křesla hlavy státu a kauza "Čapák" jednou provždy skončí v propadlišti dějin.

Zdroje: českénoviny.cz, twitter.com, facebook.com

KAM DÁL: Inflace bude nejspíše dále stoupat. Přerušení obchodů s Ruskem by mělo vážné dopady.