Inflace bude nejspíše dále stoupat. Přerušení obchodů s Ruskem by mělo vážné dopady

Podle experta se může inflace vyšplhat až na hranici 15 %, ekonomika zároveň takovým tempem neporoste a není vyloučený ani pokles. Takový scénář se nazývá stagflace, jak uvádí Hospodářské noviny.

„V následujících měsících můžeme atakovat úroveň kolem 14 až 15 procent. Situace by se měla výrazně zlepšit v roce 2023. Nicméně v případě eskalace konfliktu na Ukrajině se aktuální odhady mohou dále zhoršovat,“ potvrdil pro Čtidoma Štěpán Křeček.

Zpomalení ekonomiky má na svědomí především nejistota, cenový šok a výpadek některých surovin spojený právě s ruskou invazí na Ukrajinu. Jedná se sice jen o krátkodobý výpadek, ale nahrait ho potrvá několik týdnů, nebo dokonce měsíců, jak uvádí web Kurzy.

Dalším důvodem snížení růstu ekonomiky bude nárůst cen různých komodit, který donutí domácnosti omezovat výdaje a firmy omezovat investice.

Zastavení obchodu s Ruskem

Mezi další důvody snížení růstu naší ekonomiky by v nejbižší budoucnosti mohlo být podle experta i okamžité zastavení obchodu s Ruskem.

„Okamžité zastavení veškerých obchodů s Ruskem by mělo výrazně negativní dopad na naši ekonomiku. Nicméně v horizontu zhruba 5 let ho můžeme zcela zastavit bez vážnějších ekonomických dopadů. Určitě bychom o tom měli vážně uvažovat, protože Rusko za své chování musí nést veškeré důsledky, aby se v budoucnu již neopakovalo nic podobného jako je válka na Ukrajině,“ uvedl ekonom.

Izolace Ruska by totiž podle experta ochromila ekonomiku země na několik let. „V případě, že v budoucnu budeme Rusko zcela izolovat podobně jako Severní Koreu, tak se pravděpodobně do konce tohoto desetiletí nevrátí na ekonomickou úroveň, jakou mělo před vpádem na Ukrajinu. V případě, že uplatňované sankce budou mírnější nebo se budou porušovat, bude obnova ruské ekonomiky rychlejší. Přesto potrvá roky,“ dodal Křeček.

