Profesor Fiala zaujal svět. Hrdina, který nepodvádí s dotacemi. I takový může být český premiér

Ještě v předvečer ranního odjezdu vlaku s premiéry tři evropských zemí nevěděl český ministr vnitra Vít Rakušan, že bude druhý den zastupujícím premiérem své země. Že se jeho kolega Petr Fiala vydá na svou zřejmě nejodvážnější cestu v životě, a navždy se tak zapíše do historie. „Já jsem tu cestu moc nezvažoval... Člověk má říkat a dělat věci, které jsou správné. Tohle nezanalyzujete - nemůžete poměřit ta rizika a ten význam... Bojují tam lidé za nás... A potřebují slyšet, že za nimi stojíme, ale potřebují vidět i na činech, že za nimi stojíme! A tohle byla věc, která nám připadala správná, a tak jsme ji udělali...“ uvedl v emotivním vyjádření po návratu do vlasti premiér Fiala a stvrdil, že jeho dvacetičtyřhodinové dobrodružství nebylo jen planým gestem.

Cesta do ruskými vojsky bombardovaného Kyjeva za prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenskym byla správným krokem. A zaskočila nejen domácí politickou reprezentaci, ale i mnoho členů evropských institucí. Po třech týdnech trvání nelítostných útoků Putinovy armády na civilní cíle na Ukrajině ovšem znamená obrovskou diplomatickou podporu místnímu lidu. Prezidentovi Zelenskému dala návštěva slovinského, polského a českého premiéra jasný vzkaz, že ač nemůže zbytek Evropy podpořit jeho hrdinné vojáky jinak než dodávkami potřebného materiálu a sankcemi proti Rusku, jsou všechny státy až na Srbsko s nimi. Že se postaráme o uprchlé civilisty a uděláme vše pro to, aby Ukrajina nad okupantem zvítězila.

Světová média po zveřejnění první informace o vypravení speciálního vlaku z Polska, na jehož palubě se nacházela politická delegace, začala o odvážné cestě informovat téměř online. Premiéři byli označeni za hrdiny a také české sociální sítě zaplavila hrdost. Hrdost na premiéra, který se nebojí, který ctí hodnoty a nasazuje vlastní bezpečí kvůli politické podpoře svého blízkého souputníka.

Jsem hrdý na našeho premiéra @P_Fiala Jen slova nestačí… děkuji a smekám!

Samozřejmě se ozvaly i hlasy kritické - třeba slovenská diplomatka Magda Vašáryová cestu jednoznačně odsoudila a vysloužila si za to hodně hlasitou kritiku. Na svůj facebook napsala: „Nech o tom rozmyslam a analyzujem tuto prapodivnu cestu ako vladzem - nerozumiem. Slovinsky Jansta, ktory poriadne kritizuje EU, dvaja Poliaci, ktori chcu vyviest Polsko z EU a uz par rokov rozkladaju demokraticke institucie v state, a novy cesky premier? To co je za skupinu? Prisli zatazit policajne sily Ukrajiny, ktore ich musia vynimocne chranit? A blokuju vlaky s humanitarnou pomocou? Ako mozu pomoct? Doniesli aspon za vlak potravin? Na moj dusu - nerozumiem.“ Uvedla by to i ve chvíli, kdyby se ve vlaku nacházel i slovenský premiér Eduard Heger?

Znám Vašáryovou osobně, vážím si jí a mám jí rád. Tady s ní ale zásadně nesouhlasím. Správné gesto ve správný čas a na správném místě má v zahr.politice někdy sílu mnoha divizí. A takový význam návštěva premiérů v Kyjevě měla.

Mimochodem ten se "akce Kyjev" nezúčastnil, neboť mu to nedoporučily tajné služby. Později odpoledne už ale své rozhodnutí relativizoval s tím, že čas už bohužel nevrátí. Heger to řekl ve středu po jednání vlády a jak uvedl server novinky.cz, postoj by pravděpodobně přehodnotil a do Kyjeva by jel. Možná mu došlo, že fatálně promeškal šanci zapsat se hrdinně do evropských dějin.

V Česku samozřejmě netrvalo dlouho a došlo na srovnávání premiéra Fialy s expremiérem Babišem, který se samozřejmě ve světových médiích objevil také nesčetněkrát. Třeba kvůli trestnímu stíhání ohledně zneužívání evropských dotací pro své podnikání, také pro střet zájmů opět se svým podnikáním a vysokou politickou funkcí, a také kvůli svému jménu, které se objevilo v tzv. Pandora Papers. Nesmíme opomenout také kauzu odvlečení jeho syna Andreje Babiše jr. na okupovaný Krym údajným ochráncem, kterého najal tehdy ještě v pozici českého ministra financí.

Ke srovnání s hrdinským činem Petra Fialy stačí zmínit jen historku z loňského léta, kdy na setkání se svými voliči přiletělo na tehdejšího premiéra Babiše vajíčko. Ten byl v tu vteřinu obklopen ochránci, hrdinně zakryt jejich těly a ukryt do cukrárny, kde tiše čekal, než nebezpečí z davu pomine.

Je ovšem fér dodat, že ve chvíli útoku na sobě neměl Andrej Babiš ani typický hrdinský červený svetr, natož neprůstřelnou vestu a vojenskou helmu.

