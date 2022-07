Vláda nesmí ignorovat nebezpečí covidu. Roušky do MHD a exponovaných prostor, ideálně hned, říká známý imunolog

Ministerstvo zdravotnictví je zatím v klidu. Ministr Vlastimil Válek se nechal slyšet, že se žádná opatření nechystají. V době uzávěrky tohoto článku bylo v nemocnicích hospitalizováno 222 lidí s covidem-19. Ke dni 10. července bylo za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel potvrzeno 58 nových případů. Molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší promluvil nejen o šíření nemoci, ale například i o posilovací očkovací dávce.

Počty nakažených koronavirem rostou, jaká varianta převažuje? Jsou to "staří známí", nebo jde o nové mutace?

Nyní u nás i v celé Evropě převládají omikronové varianty BA.4 a BA.5, které jsou vysoce infekční, téměř jako virus spalniček. Údaje jsou ale málo spolehlivé, protože se momentálně málo testuje a sekvenuje.

Stále platí, že mají tyto varianty sice vyšší míru nakažlivosti, ale průběh nemoci je mnohem lehčí než u původního viru z Wu-chanu?

Zdá se, že varianta omikron a její novější, ještě nakažlivější subvarianty, skutečně způsobují lehčí onemocnění než ty předchozí varianty. Je to jednak tím, že velká většina lidí je před těžkým průběhem částečně chráněna očkováním, ale pravděpodobně i tím, že ty omikronové varianty z nějakých důvodů méně napadají plíce a další orgány.

Václav Hořejší

- molekulární imunolog, mikrobiolog, biochemik a vysokoškolský pedagog

- roku 1989 byl jedním ze čtyř signatářů petice Několik vět na ÚMG ČSAV a spoluzakladatelem Kruhu nezávislé inteligence

- dnes je profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě UK, jako vědec působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Jak to, že čísla rostou už nyní? Nemělo léto tempo naopak srazit na minimum?

Letní podmínky skutečně neprospívají šíření viru, ale vysoká nakažlivost těch nových variant překonává i tento handicap. Lze říci, že v těch zimních podmínkách by byl nárůst té nyní začínající vlny infekcí daleko vyšší.

Byl byste už nyní pro návrat respirátorů či roušek do veřejných prostor?

Myslím, že alespoň v hromadných dopravních prostředcích a v jiných místech, kde se shromažďují lidé v uzavřených málo větraných prostorech, by se k tomu mělo přikročit a vzít si tak příklad z řady jiných evropských zemí.

Umíte si vůbec představit, že by přišla přísnější opatření, než jsou například respirátory? Ať už v létě, nebo na podzim. Protože většina společnosti už je dnes nastavená tak, že jakékoli omezování striktně odmítá...

Kdyby přišla další vlna, při které by opět hrozilo zahlcení nemocnic, tak by to samozřejmě opět bylo nutné. Vláda by takové nebezpečí prostě nemohla ignorovat. Myslím, že většina naší společnosti je rozumná.

Doporučil byste další dávku očkování? Rizikové skupiny jsou zřejmě jasné, ale co ostatní lidé?

Ochranný efekt očkování postupně slábne. Je zásadně důležité, aby lidé, zvláště ti z rizikových skupin, dostali ne 2, ale 3 dávky vakcíny. A my, kteří jsme tu 3. dávku dostali už před více než 6 měsíci, bychom měli dostat co nejdříve druhou posilovací, tedy celkově čtvrtou dávku. To neplatí pro lidi, kteří mají sice jen 2 dávky, ale navíc i prodělali onemocnění - to fakticky nahrazuje tu posilovací dávku. Ta se zatím běžně nepodává, a já to moc nechápu.

Někteří z nás se po jednotlivých dávkách necítili dobře, někteří na pár dní "ulehli". Máte nějaké rady, jak mohou lidé potížím po vakcinaci předcházet?

Takovým potížím nelze nijak významně předcházet. Bohužel doposud nikdo na světě neví, proč se u někoho projevují a u někoho ne. Je prostě potřeba to "vyležet" s čajem a aspirinem.

Covid samozřejmě není nic příjemného, zřejmě s námi ale bude navždy. Máme se bát odjet na dovolenou?

Současná situace je prozatím poměrně dobrá, počet vážnějších případů sice mírně stoupá, ale stále je velmi malý. Není tedy potřeba mít obavy z odjezdu na dovolenou.

KAM DÁL: Češi se musí připravit na zásadní změny počasí, říká klimatolog Tolasz. Prozradil, co se u nás už brzy odehraje, promluvil i o ledovcích.