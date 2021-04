Vláda nepočítá s návratem k normálnímu životu, říká profesor Válek a vysvětluje důvody

Místopředseda TOP 09 je členem antiCovid týmu, který se snaží vysvětlovat aktuální situace v rámci pandemie koronaviru a suplovat tak často nesrozumitelná vyjádření vlády. „Je potřeba si co nejdříve stanovit parametry, kdy bude možný návrat k normálu. Odpověď, že za epidemiologicky příznivé situace, je odpověď nesmyslná,“ řekl Čtidoma.cz Vlastimil Válek.

Chtějí nás držet zavřené?

Podle něj je ale otázkou, zda vláda vůbec někdy plánuje vrátit život do běžných kolejí. „Pokud se k normálnímu životu nemohou vrátit ti, co mají negativní PCR test, mají dostatečnou hladinu protilátek (prodělali onemocnění) nebo jsou naočkováni, pak to znamená, že se k normálnímu životu nevrátíme nikdy a vláda s tím ani nepočítá. A jednání ministra zdravotnictví, premiéra a jakýchsi anonymních poradců mě o tom začíná přesvědčovat,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz poslanec.

Sdělení vlády jsou v tomto ohledu dost nejasná. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger poslancům odpovídá, aby nebyli zvídaví, a místo toho straší lidi, že když nebudou dodržovat opatření, budou stále nosit respirátory a neužijí si léto.

Kdo a kdy není nebezpečný?

Válek dále vypočítává, jak by měla vláda postupovat. „Je nutné uvolňovat spíše ve vlnách a ne skokově. Dále se musí posílit PCR testy a sekvenování, uvolňovat aktivity podle indexu rizika a ze srovnatelných kategorií.“

A ještě jednu zásadní věc profesor vidí. „Nedílnou součástí musí být to, že ti, kteří mají vysokou hladinu protilátek, negativní test nebo jsou očkováni, musí mít umožněný návrat k normálu. Lidi s negativním testem, naočkovaní a s vysokou hladinou protilátek nejsou nebezpečím pro své okolí (nebo jsou nebezpečím minimálním) a pro sebe navzájem,“ dodal pro Čtidoma.cz.

