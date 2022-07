Stát nemusí hnout prstem, zdražování pěkně plní kasu, říká ekonom. Promluvil i o tom, zda dnes mají smysl slevové akce

Česko zasáhlo razantní zdražování, ceny rostou místy i závratnou rychlostí. Nabízí se tak logická otázka, zda na tom někdo vydělává. „Je to hodně spekulativní a dostáváme se do oblasti konspiračních teorií. Američané nicméně říkají: "Když něčemu nerozumíš, jdi po stopě peněz",“ tvrdí pro Čtidoma.cz ekonom Roman Pilíšek.

Podobnost s aférou Watergate?

Stejně to v roce 1972 udělali Carl Bernstein a Bob Woodward z The Washington Post. Oba se podíleli na odhalením skandálu týkajícího se nezákonných telefonních odposlechů ve prospěch prezidenta Nixona známého jako aféra Watergate. Na začátku se přitom jejich teorie a poznatky zdály jako z oblasti sci-fi a věřil jim jen málokdo. Za reportáž obdrželi společně v roce 1973 Pullitzerovu cenu.

„Zatímco záměr se prokazuje velmi obtížně, profit se hledá velmi snadno. Ve světě ovládaném několika korporátními kartely je vždy každá příležitost využita beze zbytku. Když jsme v zájmu zdraví, úspor a životního prostředí přecházeli na úsporné žárovky, bylo to velmi podobné roku 1925 a situaci kolem žárovkového kartelu Phoebus,“ uvažuje spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy a hledá další souvislosti s dnešní situací, kdy i ze všeobecného zdražování může někdo profitovat.

Jde to na vrub občanovi

Podle odborníka se totiž dají najít "hráči", kteří na současné situaci vydělávají a točí velkými koly byznysu. Upozorňuje zejména na jednoho.

V Německu se od 1. října zvyší minimální mzda na 12 eur na hodinu. Pro lidi, kteří mají příjem ve výši současné minimální mzdy, to tak bude znamenat polepšení o téměř 400 eur měsíčně a hrubá minimání mzda vyroste na 50 tisíc korun. V Česku je od 1. ledna 2022 minimální mzda 16 200 Kč, resp. 96,40 Kč za hodinu.

„Je to státní aparát, který inkasuje spotřební daň a DPH a může tak leckdy přimhouřit oko a nechat zisky vyvést ven z republiky. Svým způsobem tedy plní bezpracně státní kasu, aniž by hnul prstem. Jako by se zde vytratilo, že vše jde na vrub běžnému občanovi.“

Vyplatí se slevové akce? Jak na co

Češi se logicky snaží šetřit. Vyhledávají slevové akce, které obecně milují. Jsou schopni s letáky objíždět supermarkety a vybírat nejlevnější zboží. Ale vyplatí se to dnes vůbec? „Kupovat trvanlivé potraviny a hygienické potřeby v akci má smysl. Samozřejmě s ohledem právě na jejich trvanlivost a spotřebu domácnosti,“ myslí si Pilíšek.

Na druhou stranu mnoho lidí se v současné době poohlíží po lokálních producentech a prodejcích potravin a zkracují tím dodavatelský řetězec na minimum. „To pomáhá postupně obnovovat lokální produkční infrastrukturu a vytváří podmínky pro regionální soběstačnost. Cenou za to jsou měny dneška – energie a čas. Musíte totiž nejprve vynaložit úsilí a pak obětovat čas. Jde o přehodnocení priorit, kdy pohodlnost vychází nejdráže,“ doplnil odborník.

5 nývyků, jak ušetřit peníze v běžném denním režimu:

- naučit se používat LED žárovky a "najet" na energeticky úsporná pravidla

- nosit si do práce vlastní čaj či

- dělat si do práce vlastní oběd

- v zimních měsících stáhnout topení na nutné minimum

- naučit se používat LED žárovky a "najet" na energeticky úsporná pravidla

- nosit si do práce vlastní čaj či kávu, nebudete muset chodit do kavárny

- dělat si do práce vlastní oběd

- v zimních měsících stáhnout topení na nutné minimum

- nekupujte balenou vodu, ta z kouhoutku je také dobrá

