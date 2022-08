Do Ordinace znovu míří Petr Rychlý, vynesla mu miliony. Nechybí ani farář celebrita Zbigniew Czendlik nebo účastník Love Islandu

Vypadá to, že v seriálu Ordinace v růžové zahradě se snaží diváky pořádně zaujmout, a tak přibírají v poslední době jednu celebritu za druhou. Do seriálu naskočila před časem například Patricie Pagáčová, vrátil se tam gastroguru Lukáš Hejlík nebo v posledních dílech Petr Rychlý coby Čestmír. Diváci dlouho doufali, že přepadení v Mexiku, při kterém měl zemřít, nakonec přežil, v seriálu se totiž opakovaně zmiňuje, že nikdo nenašel tělo. Nakonec by se měl ale Čestmír vrátit jen jako vidina Aleny, ačkoliv z hlediska scénáře jako plnohodnotná postava. Alespoň v tomto duchu tvůrci Ordinace momentálně mluví.

Petr Rychlý si přišel za Ordinaci na miliony

Čestmír se své "bývalé" manželce Aleně, kterou hraje Micheala Badinková, začne zjevovat ve snech a zkomplikuje jí tím život. A to právě ve chvíli, kdy začíná být šťastná po boku mladšího muže, se kterým si užívá vášnivé chvíle. Fanoušci ale nevzdávají víru v to, že by se Čestmír skutečně někdy vrátil živý a s Alenou by žili šťastně až do smrti.

Po tom, kolik životních partnerek mu scenáristé nechali tragicky zemřít, by si to rozhodně zasloužil. Motivací Petra Rychlého vrátit se do populárního seriálu může být i odměna, která mu za roli náleží. Jen za prvních devět řad si podle serveru kafe.cz vydělal Rychlý kolem 11 milionů.

Kněz z Gumpa a televizních show

V posledním díle přivítala Ordinace další celebritu! Kněz, který oddával Lucii Bílou nebo si zahrál ve filmu Gump – pes, který naučil lidi žít, pokřtil Verunku Hanákovou a zahrál si tak v populárním seriálu televize Nova. Je to další televizní počin, který si farář může připsat na svůj list veřejných výstupů.

Římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, kterému nikdo neřekne jinak než Zibi, není přitom na televizích obrazovkách žádným nováčkem, často se mu přezdívá farář celebrita. Účinkoval v Bolkovinách, Krásných ztrátách, pořadu Uvolněte se, prosím nebo Máme rádi Česko, který už léta moderuje Libor Bouček.

"Někdy vnitřně trpím komplexem toho mediálního blbečka, který se ukazuje mezi celebritami," Je mediálně známý hlavně díky svým přátelstvím s mnoha lidmi z politiky a šoubyznysu, promluvil i na pohřbu Karla Gotta v roce 2019. V březnu kandidoval do Rady českého rozhlasu, nakonec však neúspěšně. svěřil se v roce 2016 webu Super.cz.

Na svatbě vzniklo velké přátelství

Farář oddával Lucii Bílou s prvním manželem hudebníkem Stanislavem Penkem. V tu dobu už měla herečka syna Filipa ze vztahu s producentem Petrem Kratochvílem. Filip je jejím jediným potomkem. Když se Lucie vdávala podruhé v roce 2006, šla na to už trochu jinak a farář Czendlik chyběl. Na konzulátě v Miláně řekla své ano muzikantovi Václavu Noidu Bártovi. Už na podzim roku 2008 dvojice ale oznámila rozchod.

Dodnes však dvojici pojí pevné přátelství. "Vzpomínám na chvíle, kde jsme tak dlouho mluvili a povídali si o životě, až se nám vybily baterie u telefonů a vypili jsme, každý na své straně, všechno víno a pivo v lednici. Lucka mi možná dala víc, než jsem mohl jako kněz a duchovní dát já jí," vyprávěl s přátelskou láskou o zpěvačce.

Ordinace se snaží zaujmout

Na tom, co se v posledních dílech děje v Ordinaci, je vidno, že se scenáristé zkrátka snaží zaujmout. Jednou z posledních posil, která do děje vstoupí, bude influencer Sam, kterého si zahraje populární Petr Havránek, známý z reality show Love Island.

V některých dílech to občas působí, že se scenáristé snaží napsat šokující příběh za každou cenu, přeci jen za ty roky se v Ordinaci stalo už snad všechno. Navzdory tomu, že to v poslední době působilo spíše jako kriminálka než oddechový seriál, fanoušci Ordinaci přízeň zachovávají. A co se bude dít mezi Čestmírem a Alenou dál, na to si budeme muset ještě chvíli počkat... Rozhodně to ale bude stát za to!

Zdroj: TV Nova, kafe.cz, super.cz, wikipedia.org

