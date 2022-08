Výměna manželek: Pamatujete si ty nejbizarnější momenty a skandály?

Natáčení začíná vždy ráno, když rodiny vstávají, a končí večer, když uléhají do postele. V noci štáb přítomný není. Reality show se vysílá od září 2005, účastnily se i známé celebrity, například Míša Tomešová, známá teď ze seriálu ZOO, Matěj Stropnický nebo Jan Bendig.

Sebevražda ve Výměně manželek

V roce 2020 čelila show velkému skandálu, když se během natáčení oběsil jeden z účastníků, šlo o policistu. z Opavy. Člen externí produkce byl obviněn z trestného činu vydírání. Účastníkovi vyhrožoval obviněním z rasismu a vyhozením z práce v přímém přenosu Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Měl mít natočeno, jak se k manželce chová rasisticky. Než se účastník oběsil, napsal dopis na rozloučenou. Televize Nova díl nikdy neodvysílala.

Díl s Ivou a Marianem

Jedním z nejkontroverznějších dílů se stal ten, kdy vystoupila partnerská dvojice Iva a Martin. Dívka otěhotněla v patnácti letech s o sedmadvacet let starší přítelem. Díl šokoval celé Česko, dvojici to ale překvapivě vydrželo dodnes. Po Výměně ale prožívali těžké chvíle a lidi si na ně ukazovali prstem. Nejspíš i proto, že Iva vypadala jako Marianova dcera. Mezi čtyřma očima Mariana druhý manžel Karel označil za pedofila.

Jana a její legendární hláška: Mačkáš mi hada, debile!

Věta, která snad už znárodněla a lidé si ji pamatují dodnes. Místo sladkého přivítání na konci dílu vykřikla Jana na svého milého Romana: "Mačkáš mi hada, debile!" Dnes by na reality show nejraději zapomněla, stále žije v Německu, ale už po boku jiného partnera.

"Pracuji nyní u koní, miluji je odmala a je dobré být na čerstvém vzduchu. Jsou to krásná zvířata a je mi fajn. Mezi zvířaty je mi nejlíp, jsou upřímná a na nic si nehrají,“ svěřila se Jana.

Věra, která si vydělávala na jídlo prostitucí

Když Věra vystoupila ve Výměně manželek, možná ji nenapadlo, že ji odsoudí celé Česko. Rychle se totiž provalilo, že ji v okolí Milovic zdejší znají jako prostitutku. Důvodem byly její finanční problémy a čtyři děti, o které se musí postarat. Ze sexuálních služeb měla nabízet orální sex a klasickou soulož, nebála se o svém povolání říct ani svým dětem. "Je to práce jako každá jiná," řekla.

Patrik a Nikola, která se třásla strachy

Kdo viděl tento díl, zažíval zřejmě stav úzkosti po celou dobu jeho trvání. Krátkovlasá Nikola se zelenými vlasy, která se nebála říct na plnou pusu, co jí partner doma dělá a říká, přijela do náhradní rodiny jako uzlíček nervů. Před kamerou plakala, že se nemůže z nervů ani najíst, a proto váží 47 kilo. Partner ji pod odvysílání dílu měl vyhodit na ulici a vyhrožoval jí, že ji zabije.

Druhý manžel Andrej, který svou rodinu střežil jako oko v hlavě, se s ním na konci dílu popral, protože jeho manželka Nikol přiznala, že do ní Patrik strkal.

Míša a Tomáš, která ho zfackovala při čtyřech očích

Na tohle ani jen tak nikdo nezapomene. Sveřepá Míša v závěru dílu neváhala a zfackovala Tomáše před kamerami. A ten ani nepípl. Tento díl se vysílal v roce 2012, kdy se vyměněná manželka Vendula z Mělníka nestačila divit. Jakkoliv se doma cítila přehlížená, u Míši doma si rychle uvědomila, že má za co děkovat.

Když se ptala Vendula Tomáše, proč je nemá práci, řekl jí: "Nevím, asi jsem línej si ji najít!" Na konci mu to Míša rázně vysvětlila: "Tomáši, srovnej se, nebo tady s tebou třísknu a půjdu do hajzlu! To sis myslel, že když budeš kmitat před Vendulou a před kamerami, takže co? Sedni si a budeš poslouchat. Jak je možný, že jsi našel během šesti dnů práci a během šesti let se mnou jsi práci nemohl najít?" křičela na Tomáše Míša. Ten sice ani nepípl, ale ještě mu k tomu pár přistálo.

Nejčerstvější skandál je z května

Jeden z posledních dílů Výměny manželek diváky doslova zhrozil. Nejen zanedbaná domácnost Veroniky a Martina bila do očí, když si Martin, náhradní manžel, začal vyhledávat vyměněnou manželku na internetu, našel články o nelegální chovné stanici psů. Zda to bylo skutečně náhoda, nebo mu to poradil člen štábu, se můžeme jen domnívat.

"Předpokládal jsem, že když si pustím k sobě někoho do soukromí, tak se bude chovat aspoň jako já a bude ke mně upřímný. Ale začal jsem mít podezření, že jsi na vše až moc pečlivá, moc se snažíš, až mi tvoje chování přišlo nedůvěryhodné," řekl jí vyměněný manžel. Veronika tam podala takové prapodivné vysvětlení, kdy sice přiznala množírnu, ale mluvila o tom, že měla ještě jedno jméno. Lidé pak Nově vyčítali, proč dává takovým lidem v televizi vůbec prostor.

I dalších bizárů bylo požehnaně

Nechyběla ani rvačka účastníka Mirka s Lubošem, kdy musela zasahovat ochranka, účastnice Kristýna, která se nejdřív prohlásila za týranou a potom se provalilo, že nejen množí psy, ale prodává se mužům na internetu, osmiletý Dominik, který se před nevlastním tátou schovával pod postel, spal na zemi, musel dojíst všechno jídlo i po mladším bratrovi a během natáčení se psychicky zhroutil; nebo Emílie, která se ráda napila.

Podívejte se na záběry ze starých dílů do galerie! Dejte nám vědět, co je právě vás oblíbený moment z Výměny manželek a na co nikdy nezapomenete!

Zdroj: Extra.cz, TN.cz, iDnes.cz, archiv TV Nova

KAM DÁL: Posvátná pouť nebo posvátný podvod? Helena Houdová nabízí aktivaci portálu 1212 v Egyptě, spočinutí v poušti nebo královské kódy.