Posvátná pouť nebo posvátný podvod? Helena Houdová nabízí aktivaci portálu 1212 v Egyptě, spočinutí v poušti nebo královské kódy

Modelka Helena Houdová je v poslední době trnem v oku každému, kdo umí alespoň trochu zdravě přemýšlet. Ani tak nejde o to, že se zhlédla v ezoterice, žije si svou sociální bublinu na Bali a věnuje se sexualitě, kde učí muže masturbovat. Helena velmi šikovně využívá klasický on-line marketing a vyzývá všechny své sestry a bratry, aby ji následovaly. Hned po tom, co hlásala, že si u ní můžete koupit vodu, která vyléčí rakovinu. A pak tak trochu tvrdila, že má vlastně nádor.

Řeknu vám, proč to koupit, klidně na splátky

Funguje to jednoduše. Všimněte si, že u mnoha on-line produktů musíte pročíst několikastránkové informace o tom, proč je produkt nejlepší, co vám přinese, proč bez něho nemůžete žít a proč se na něj vyplatí dokonce půjčit, což vám on-line podnikatelky s láskou umožní. A dole vespod budete mít cenu.

Není to přitom jenom záležitost Heleny. Tímto způsobem funguje mnoho kouček a mentorek. Ten koncept, kdy vám produkt podrobně představí, než si ho zakoupíte, není sám o sobě špatný. Jde o slova, která tam padají. Mnohdy v tom smyslu, že pokud si právě tohle nezakoupíte, jste ztracení, po zbytek života nešťastní a nikdy nenajdete svou energii, která vám umožní následovat svou sílu. A tak podobně.

Helena na svých stránkách píše: "Ahoj milovaná sestro, já jsem Helena Houdová. Trvalo mi 35 let, než jsem uslyšela své volání a našla svou osobní sílu. Vyrostla jsem v České republice a již od dětství jsem cítila silné spojení s Matkou zemí. Jako topmodelka jsem byla oceňována světoznámými fotografy, šéfredaktory módních časopisů a agenty za svou krásu a chytrost. Ponořila jsem se hluboko do studia starověké a moderní posvátné moudrosti života. Použila jsem různé způsoby, abych znovu mohla cítit radost a lásku. Cítit se naživu."

Egypt je oblíbenou destinací Čechů kvůli ceně

Egypt je oblíbená dovolenková destinace většiny Čechů. Teplo je tam po celý rok, moře ve většině případech čisté a all inclusive bohaté. Za málo peněz hodně muziky, alespoň to tak bývalo. Mimo sezonu se totiž dal sehnat týdenní zájezd na sever Afriky i za pět či šest tisíc se vším všudy. V sezoně pak last minute kolem dvanácti tisíc. S tím je ale letos konec a ceny se klidně pohybují kolem dvaceti tisíc a výš. Ostatně jako ve všech dalších destinacích. Přesto se cestovní kanceláře dušují, že teď se ještě nezdražuje.

Zda je tohle důvodem, proč jsou dnes zájezdy vyprodané a Češi neváhají odletět klidně na dvě dovolené za léto, se dozvíme zřejmě později. Právě příští rok by totiž ceny měly stoupat. Zda to ale odradí dovolenkáře od jejich týdenní chvíle pohody, není jisté.

S Helenou do Egypta trochu dráž

I z levné destinace udělala Helena pořádný luxus. Na sklonku roku má pro vás naprosto unikátní zážitek. Můžete s ní vyrazit za 3 229 dolarů (cca 77 576 Kč), další programy jsou pak o pár stovek dolarů levnější, na posvátnou pouť, kde aktivujete své kódy. Takhle nezdražily ještě ani cestovní kanceláře! To však není vše, čeká vás například aktivace portálu 1212 ve Velké neboli Cheopsově Pyramidě v Gíze, hluboké spočinutí v poušti, očista těla i duše v krystalických solných jezerech, Kleopatřina koupel a královské kódy nebo propojení s Atlantidou.

Když už se chcete zúčastnit, musíte uhradit nevratnou zálohu ve výši jedné třetiny z ceny. Pokud na to nemáte, vzkazuje na konci Helena: „Splátkové kalendáře jsou Ti k dispozici.“ cena však ještě nezahrnuje ani náklady za letenky, cestovní pojištění nebo turistická víza do Egypta. To ale není ostatně u Heleny žádná novinka. Její on-line programy stojí vždy desetitisíce.

Vytvoříme paradigma Nové Země, říká

Všechny cílí na ty, kteří se ve svém životě necítí šťastní. „Je čas, aby sis vzala zpět svou sílu a aby skrze Tebe mohla do celého světa proudit Tvá posvátná životní energie,“ píše Helena u jednoho z kurzů. „Nastal čas společně vytvořit paradigma Nové Země založené na lásce. Jsi připravena. A já mám nástroje k tomu Tě vést. Vydejme se na tuto cestu společně.“ Své sestry a bratry Helena sice vybízí pravidelně, ale jak dosáhla své posvátné moudrosti a odkud čerpá životní sílu, za kterou si nechává platit desetitisíce, to je záhadou.

Voda má podle Houdové moc měnit se podle toho, v jaké je vibraci. Když je vystavena vibracím lásky, mění se na třpytivé vločky. Když je v nenávisti, tak je to prý "takový ošklivý tvar". Experimenty v tomto duchu ale skutečně existují a není za nimi překvapivě Helena. S vodou a rýží je proslavil japonský autor Masaru Emoto. Měl ohromný úspěch a jeho odkaz žije v ezoterice dodnes. Podle analýzy Mall.TV to ale nebyl pravý doktor, protože si koupil titul a odmítnul své experimenty podrobit vědeckému ověření. Oba dva totiž předpokládají, že myšlenky mají svou vibrační frekvenci. Na této tezi funguje i učení o síle přání a myšlenky. Nejznámějšími knihami v tomto duchu je například Tajemství od Rhondy Byrnes nebo Jak si správně přát od Pierre Franckh.

"Volám všechny ženy - průvodkyně, empatky a vizionářky, matky, dcery, sestry. Je čas. Právě nyní společně procházíme největší transformací, kterou naše planeta kdy zažila. A Ty jsi volána, abys rozsvítila své vnitřní světlo, probudila své dary, svůj záměr a své poslání. Svět potřebuje, aby každá část Tebe zářila jasným světlem."

Riziko ezo byznysu pro ty, kdo skutečně trpí

Helena by možná zůstala ve svém světě lásky, kde se k ní připojují muži i ženy, kteří s ní souzní. Do hledáčku ostatních se však dostala několika kontroverzními výroky, které hraničí s fanatismem. Tvrdila například, že vyplakáním generačního smutku se jí zmenšil nádor v břiše, ačkoliv nabádala ke koupi přístroje na vodu, která vyléčí rakovinu. Certifikaci ale k ničemu takovému nemá, žádná univerzita ještě ezovědy nevyučuje. O všem mluví jako o investici. Investici do sebe.

Tachyon je hypotetická a dodnes neprokázaná částice pohybující se nadsvětelnou rychlostí, jejíž hmotnost je vyjádřená imaginárním číslem. V souvislosti s tachyonizací se často zmiňuje jméno Dr. Davida Wagnera. Jeho tachyony nejsou imaginární, ale byznysové. V 90. letech si měl založit byznys na tom, že vnáší do produktů energií ke spojení s vlastním božstvím.

Největší hrozbou tohoto byznysu je jeho zdravotní riziko. Například vesmírná dilda, která bohyně rády prodávají, nebo vesmírné tachyonizované yoni hůlky a vajíčka, která si mají ženy zavést do vagíny. Často s rizikem fyzického zranění, případně rizika infekce. Všechny tyto produkty můžete také často objevit na čínském eshopu Aliexpress. V ezo světě se ale prodávají za desetitisíce. Stejně tak pobyty, které vás mají uzdravit, ale jediný výsledek, který se z nich dá dokázat, je vnitřní pocit.

To, co si rádi koupí ti, kteří už neví jak dál, trpí a věří, že jim skutečně chybí síla a energie, a proto se jim v životě nedaří. Kde je ta hranice, kdy už je tohle podnikání ezobohyň nemorální a dělá to každý z nich v plné víře, že pomáhá?

