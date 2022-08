Demi Lovato už není "oni", teď je genderově fluidní a chce být ženou. Měla si to lépe rozmyslet, tohle lidi nevezmou, říká známá moderátorka

Loni v květnu požádala Demi Lovato své fanoušky, aby ji oslovovali jako "oni". Prozradila to v podcastu Tamary Dhiy "Spout". Řekla, že je velmi fluidní osobou, která se v poslední době cítí více žensky, proto začala používat znovu zájmeno "ona".

Jsem prostě člověk, řekla

Genderově fluidní znamená, že někdo není striktně genderově vyhraněn. Gender-fluidní osobnost může sama sebe někdy vnímat jako ženskou, někdy jako mužskou, někdy jako nevyhraněnou, případně bezpohlavní identitu. Gender se během života mění a náhodně proměňuje.

"Minulý rok jsem balancovala mezi mužskou a ženskou energií, takže když jsem chtěla jít na toalety, které byly označeny jako páni a dámy, měla jsem pocit, že to nejsou toalety pro mě. Necítila jsem se totiž ani jako žena, ani jako muž. Cítila jsem se prostě jako člověk," vysvětlila zpěvačka.

Je si také vědoma toho, že lidi ji mohou za změnu názorů kritizovat. "Moc se nezlobím, když to oslovování někdo poplete. Je to dlouhá cesta, ale ve výsledku jde hlavně o respekt k osobě, která si gender vybrala," dodala. To, že Demi Lovato ztrácí fanoušky, není ničím překvapivým. Většina generace ypsilon si ji skutečně pamatuje jako roztomilou holčičku, která byla hvězdou Disneyovek. V roce 2018 se ale téměř smrtelně předávkovala drogami, prodělala tři mrtvice a infarkt, což vedlo k poškození mozku.

Se závislostí na drogách není mezi mladými hvězdami jediná

Nebinární nebo genderově diverzní či expanzivní se nazývají ti, kteří se necítí být výlučně mužského ani ženského pohlaví, stojí tak mimo genderovou binaritu.

V dokumentu "Demi Lovato: Simply complicated" se vyznala ze závislostí, depresí, bulimie a sebepoškozování. Potom ještě zazářila v písní s Luisem Fonsi "Échame La Culpa" a "Solo" s britskou skupinou Clean Bandit, už v té době se ale začala z hudební scény ztrácet.

Chodila se starším bratrem Miley Cyrus, Tracem Crusem, randila i s Joem Jonasem ze skupiny Jonas Brothers. Partnerem jí byl šest let také herec Wilmer Eduardo Valderrama, se kterým randila v roce 2004 Linday Lohan. I ona se ocitla na sérii odvykacích kúr kvůli závislosti na alkoholu a drogách. Měla dokonce problém se zákonem. Mezi další hvězdy, které smetl velký svět Hollywoodu, patří například Amanda Bynes, kterou si diváci mohou pamatovat ze snímku Co ta holka chce, kde si zahrála dceru Colina Firtha.

Kdo si to má pamatovat, řekla moderátorka

Včera se sešla rozhlasová moderátorka Jackie 'O' Hendersonová v The Kyle and Jackie O Show s moderátorem Pedrem Vitolou a hlasatelem Brooklynem Rossem. Uvedli, že je změny u Lovato štvou, protože si to pak nikdo nepamatuje. Ačkoliv by chtěli být k volbě genderu korektní, tahle rozhodnutí jim to významně ztěžují. "Nejsme tu, abychom někoho úmyslně uráželi. Ale Demi Lovato se vyměňuje a mění... Je mi líto, ale nemůžete čekat, že lidé budou sledovat váš život a vědět, jak vám říkat, když se to tam a zpět změní," řekl Ross.

Společně diskutovali o tom, že lidé budou těžce přijímat její návrat k ženskému zájmenu, ačkoliv ještě před rokem žádala o respekt a úplně jiné oslovování. "'Myslím, že se lidé podívají na to, co Demi udělala, a pomyslí si: Možná o tom měla přemýšlet trochu déle, než to tvrdila," řekla Henderson.

