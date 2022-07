České herečky, které bojovaly s alkoholem. Dáda Patrasová není jediná

Herečka Dáda Patrasová bourala pod vlivem alkoholu již před dvěma lety, tehdy nadýchala 2,5 promile, zaplatila 150tisícovou pokutu a neminul ji ani zákaz řízení. Letos v květnu ale bourala znovu jen o pár ulic dál, dechovou zkoušku ale tentokrát odmítla.

Alkohol je nazýván nejrůznějšími jmény, jedním z nich je i metla lidstva. Spadnout do závislosti na alkoholu je totiž poměrně snadné, zbavit se jí je ale téměř nadlidský úkon.

Eva Holubová (63)

Svou vlastní dávku problémů s nadměrnou konzumací alkoholu zažila i herečka, která zazářila mimo jiné i v kultovní komedii Účastníci zájezdu, Eva Holubová. Její problémy začaly kolem 40. narozenin herečky. Na první pohled měla život, který by jí mohla většina závidět, její kariéra byla na samém vrcholu, měla skvělé přátele i rodinu.

Přesto ale trávila většinu svého času právě popíjením. V té době totiž ještě herečka nevěděla, že trpí tzv. endogenními depresemi, které ji dohnaly až k závislosti.

Zjistila to až v momentě, kdy ji její koleda Jan Kraus odvezl do léčebny, kde jí lékaři nasadili antidepresiva a vše se změnilo k lepšímu, dokonce se herečce i podařilo svoji závislost překonat.

Jana Šulcová (75)

Jedna z nejznámějších českých hereček 80. let Jana Šulcová do závislosti na alkoholu spadla po rozvodu s hercem Oldřichem Víznerem. Hned po rozchodu se obrátila na profesionála, bohužel ani psychoanalytik jí ale v té době pomoci nedokázal, proto se uchýlila k pití alkoholu, který jí v dané chvíli nabízel dočasnou úlevu. Bohužel za to ale draze zaplatila. Její závislost totiž měla velmi vážné zdravotní následky. Herečka si úplně zničila slinivku, kvůli které byla nucena s konzumací alkoholu přestat.

Momentálně se snaží žít přítomností a soustředit se na svou rodinu a práci na zahrádce.

Vilma Cibulková (59)

Herečku Vilmu Cibulkovou dohnaly k závislosti, zdá se, především vztahové problémy. Z jednoho nešťastného románku se vrhala do dalšího. Jeden z jejích románů, konkrétně ten s o 41 let starším divadelním režisérem Miroslavem Macháčkem, ji k alkoholu přivedl. Macháček totiž alkoholu sám holdoval.

Herečka si nakonec na alkoholu vypěstovala silnou závislost, kvůli které byla několikrát hospitalizována a dokonce se i pokusila o sebevraždu. S jejími problémy jí nepomohl ani její bývalý manžel herec Miroslav Etzler, který se z nich sám nebyl schopný vymanit. Nakonec se ale rozvedli a Cibulkové se podařilo ze závislosti vymanit.

