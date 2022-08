Na co se můžete těšit na podzim v televizi? Dobré zprávy, Gondíková za mikrofonem i Pálava. ZOO zůstává, Eva Burešová také

Představte si tu podzimní pohodu, kdy je za okny už mírně sychravo, vy však sedíte s teplým čajem pod dekou u televize, v rohu vám hoří voňavá svíčka a vy si sedáte k vašemu oblíbenému seriálu. Že je na takové myšlenky ještě brzy? Kdepak, uteče to jako voda a tyhle novinky vám v televizi poběží!

Seriál ZOO zůstává

Hned zprvu je třeba zmínit, že Prima FTV samozřejmě pokračuje ve svém úspěšném seriálu ZOO, který se stal přes noc doslova fenoménem. Během prázdnin seriál vycházel formou předplatného vždy v úterý, po prázdninách naváže, kde skončil. Diváci, kteří si díly dopředu zaplatí, tak už vědí spoustu dějových zápletek dopředu.

Jisté je, že bude Viky, kterou hraje Eva Burešová, těhotná se soudcem Petrem, kterého hraje Robert Urban. Ten opustí svou vyvolenou potvůrku Markétu, kterou hraje Michaela Petřeková, u oltáře a ta na něj za to nachystá pomstu. Viky se pak bude snažit, aby si Petr všimnul jejího pravého já a zapomněl na fiktivní sestru Alex. Nutno říct, že alespoň ze začátku v tom bude poměrně neúspěšná. Představitelka hlavní role Eva Burešová je i ve skutečnosti těhotná, produkce ale slibuje, že se bude v seriálu i tak objevovat. Lze očekávat, že ji udrží v seriálu prostřednictvím videohovorů jako Veroniku Arichtevu ve Slunečné.

Seriál Dobré zprávy

V novém seriálu ze zpravodajského prostředí Dobré zprávy se v hlavní roli objeví Natálie Halouzková. Ta ztvární vesnickou dívku Báru, která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, které bezmezně obdivuje. Tím se započne její příběh, ve kterém si bude plnit své sny. V dalších rolích se objeví také Vladimír Polívka, Sára Rychlíková a Jan Fanta.

Nový seriál je důvodem, proč Halouzková v budoucnu už nebude hrát v seriálu ZOO. Její seriálová postava Mína tak pravděpodobně doplatí na svou nevěru a Marek ji pošle k čertu. Nebo odjede do Ameriky. Jako Alex! Pro Halouzkovou byla hlavní role velkou výzvou a zároveň příležitostí, proto lze očekávat, že se moc dlouho rozmýšlet nemusela.

Soutěž Můj muž to dokáže

Muži v této show budou plnit kuriózní úkoly, přičemž jejich ženy, které budou přítomny, si na jejich výkonnost vsází. V Evropě je tato soutěž známá jako My Man Can. V Česku se můžeme těšit na moderátorskou dvojici Adélu Gondíkovou a Ondřeje Urbana. Už teď je jisté, že se v jednom z dílů objeví společně Eva Burešová a Nikola Gránská, manžela Davida Gránského. Společnou fotku z natáčení sdílely v polovině letošního března, to už obě byly těhotné, ale Eva to ještě skrývala před světem. Těhotenství potvrdila Burešová až na začátku letošního dubna.

Seriál Hořký svět

Prima slibuje humornou i poetickou sérii o životě s pivem. Hlavním hrdinou bude Štěpán, kterého si zahraje herec Matouš Ruml. Toho v životě potká nejedna nepříjemná událost! Na základě toho se konečně kousne a začne se svým životem něco dělat. V dalších rolích se představí Berenika Kohoutová, Bolek Polívka, Eva Holubová nebo Jakub Štáfek.

Seriál Pálava - život zalitý sluncem

Ani víno nemůže chybět! Zda Prima naváže na svůj úspěšný předchozí seriál Vinaři, to teprve uvidíme, už teď je ale jasné, že si vzala na pomoc osvědčené hvězdy! Půjde o seriál, který zobrazí partičku kamarádů, kteří přijíždějí na Pálavu. Právě zde se totiž každých pět let pravidelně scházejí a vzpomínají na staré časy.

Náhoda je však nakonec přiměje, že zůstanou na Pálavě na neurčito. V seriálu bude hrát například Bolek Polívka, Pavel Zedníček, Jana Paulová, Robert Jašków, Jan Brožek, Miroslav Táborský, Tomáš Matonoha, Jaromír Dulava a další.

Zdroj: Instagram Prima FTV, seriál ZOO, mediaguru.cz

KAM DÁL: Haďák, nebo Albert? Míša Pecháčková ze seriálu ZOO zveřejnila sexy fotku i romantické vyznání.