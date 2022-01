Věznění, týrání i porody pod zemí: Mladé dívky Káťa s Lenou musely přežívat téměř čtyři roky ve studeném plesnivém sklepě

Viktoru Mochovi bylo už přes padesát a pracoval v továrně, vyrábějící součásti do automobilů ve Skopinském. Vedl spořádaný život, sousedé ani přátelé s ním neměli žádné problémy. Přesto se v jeho duši ukrývalo cosi děsivého, co ho přimělo k nepochopitelnému rozhodnutí. 30. října roku 2000 se vydal do ulic půlmilionové Rjazaně, kde se setkal se svým “mladším kamarádem” Lešou. Pak už nebyl velký problém vylákat dvě mladé dívky - čtrnáctiletou Káťu a sedmnáctiletou Lenu - na projížďku městem. Až v autě dívky zjistily, že Leša není muž, ale mladá, na krátko ostříhaná žena v pánských šatech. To ale mělo být to nejmenší překvapení.

Šílené zjištění

Pár únosců dívky přesvědčil k popíjení alkoholu, což byla jistě další věc, na kterou neměly přistoupit. Kdo ví, zda by se jim podařilo vymanit se z těžké situace, ale v opilosti už nezmohly vůbec nic. A tak brzy usnuly a probudily se až ve Skopinu, přibližně sto kilometrů od místa, kde nastoupily do auta. Jakmile se probraly a zjistily, že jsou zavřené ve sklepě, přišla další hrůza. Mochov dívky znásilnil a žena, která jej doprovázela, nejenže dívkám nepomohla, ale podle některých zdrojů se na násilí sama podílela.

Sklep na brambory? Ne - děsivé vězení!

Jak vyšetřovatelé později zjistili, dívky byly drženy ve sklepní místnosti, jejíž vybudování Mochov matce vysvětlil úmyslem chovat nutrie, sousedé se zase domnívali, že jde o sklep na brambory. Skutečnost ale byla docela jiná a hrůzyplná. V místnosti o šesti metrech čtverečních bez oken a jakékoliv možnosti dostat se vlastními silami na svobodu měly dívky po další 3 roky a 8 měsíců žít, trpět a Lena dokonce i rodit děti. Po znásilnění dvakrát otěhotněla a porodila dva chlapce. Oba jí ale Mochov po několika měsících sebral a odložil u vchodu do paneláků ve městě.

Pokus o vysvobození se nezdařil

Mladší z chlapců, kteří se narodili v kobce, se pro dívky mohl stát propustkou na svobodu. Ještě než ho Mochov mladé matce sebral, podařilo se Leně do jeho plínky vložit lístek se žádostí o pomoc. Opatrný únosce jej ale odhalil a bylo zle. Následovaly další tresty, ale později, po třech letech neskutečného utrpení, se přece jen začalo pro dívky blýskat na trochu lepší časy.

Malý ústupek dívky dokázaly využít

Trýznitel se rozhodl, že s ním mohou po jedné chodit na procházku mimo sklepení. A právě díky tomu se Leně podařilo tajně krátce promluvit s podnájemníkem, studentem medicíny, který byl v domě ubytovaný. Podstrčila mu lístek se vzkazem pro policii a vše se rozeběhlo tím správným směrem.

Dlouhé hledání bylo korunováno úspěchem

Když přišla policie do domu, Mochov se snažil uprchnout, ale marně. Byl dopaden a celý dům byl důkladně prohledán, stejně jako i jeho okolí. Trvalo ale opravdu dlouho, než došlo i na odhalení tajného poklopu v podlaze sklepa, který otvíral cestu k dalšímu schodišti a dalšímu podzemnímu patru. Tam strážci zákona našly zubožené vězněné dívky - Lena byla znovu v osmém měsíci těhotenství.

Lži byly marné

Mochov všechno samozřejmě popíral, dívky podle jeho verze samy požádaly o odvoz a také samy dobrovolně sešly do sklepa. Své verzi ale nemohl věřit ani on sám. Poté, co se všechno vysvětlilo, poslal jej soud do vězení na 17 let. Svůj trest si odpykává v trestanecké kolonii s přísným režimem. Mochova matka, v jejímž domě se vše odehrálo, byla vyslýchána pouze jako svědkyně, nikdy se neprokázalo, že by o skutcích svého syna cokoliv věděla. Do vězení se ale podle záznamů dostala i Mochova společnice “Leša”, kterou policie odhalila v devětadvacetileté Eleně Budkině.

Jak je tohle vůbec možné?

A dívky? Dostaly pomoc psychologů a vrátily se podle možností do normálního života. Synové Leny, kteří se narodili v Mochově sklepení, se dostali do dětského domova a jejich další osud není veřejnosti známý.

Zdá se takový případ v dnešní době nemožný? Jak je vidět, ani nejmodernější technologie, ani všechny současné vymoženosti nejsou ochranou před zlou vůlí některých lidí. Na tom se bohužel patrně ještě dlouho nic nezmění.

Zdroj: ru.wikipedia, Gazeta.ru

