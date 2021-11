Je vám kryptosvět vzdálený? Není nic jednoduššího než se ho snažit blíže poznat!

Alternativní finanční systém nové generace významně roste, přesto koncepty finanční suverenity a právo na soukromí finančních transakcí část veřejnosti překvapivě stále ještě nevnímá jako pozitivní hodnotu. Výzkum provedený společností Lendingblock (2018) potvrdil, že kryptoměny budou opravdu hrát v blízké budoucnosti významnou roli v každodenním životě. Ukázal, že 21 % respondentů vlastní či dříve vlastnilo kryptoměnu, ale i to, že 55 % respondentů věří, že digitální měny bude přijímat od roku 2025 většina obchodů a bude jimi možné hradit i služby.

„Velmi často se poměřuje kryptoměna vůči plně konvertibilním měnám, především k americkému dolaru nebo ke zlatu. Brettonwoodský měnový systém začínal v roce 1944, kde americký dolar byl v pevném měnovém kurzu vůči zlatu,“ vysvětluje v krátkosti Leopold Tanner, ředitel výzkumu a vzdělávání Platon Life, finanční expert a vysokoškolský pedagog. Dolar s kurzem 35 dolarů za jednu trojskou unci se stal rezervní měnou. „Vývoj pokračuje do roku 1971, kam spadají počátky energetické a surovinové krize. Připravuje se nový koncept. Ten je přijímán v průběhu sedmdesátých let jako kingstonský systém, podle hlavního města Jamajky Kingstonu, a tento koncept se plně rozvíjí v osmdesátých letech,“ ukončuje krátký historický exkurz do minulého století Leopold Tanner.

„Bitcoin vstoupil na trh po roce 2009. Bylo zákonité, že přišly nové měnové finanční systémy, založené na progresivní blockchainové technologii. Ty umožňují interoperabilní propojení mezi platformami nosných kryptoměnových ekosystémů. Umožňují tak zároveň velmi výraznou a rychlou likviditu vyjádřenou schopností tohoto typu finančního aktiva směny na hotové peníze. Tento proces evolučně pokračuje v současné době tím, že se začíná propojovat s platformami reálné ekonomiky, což se projevuje především u Platon Life (např. Platon store, Platon Aukce a další). Samozřejmě umožňuje velmi zajímavou interakci pro směnu zboží a služeb,“ říká uznávaný vysokoškolský pedagog a ještě dodává: „Systém volně plovoucích světových kurzů umožňuje roztáhnout volatilní koridor v řádech desítek procent a umožňuje tak finančním globálním spekulantům nastavit proces, který v současné době známe jako financializaci globální ekonomiky. Ta se projevuje velmi výraznou asymetrií především v některých segmentech trhů, jako jsou derivátové a forexové trhy, kde dominuje tento koncept,“ uzavírá své vysvětlení Leopold Tanner.