Rakovina střev: Zdánlivě neškodná bolest může být příznakem

Stejně jako všechny typy rakoviny je nutné i rakovinu střev odhalit co nejdříve. S postupem času se totiž tato nemoc může rozšířit i do dalších částí těla a její léčba se tak stává mnohem obtížnější. Mezi symptomy rakoviny střev ale patří i bolest, kterou by si s ní většina lidí nespojila.