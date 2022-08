Vyhrát ve Sportce, to by bylo něco! Jak ale dopadli ti, kterým se v loterii opravdu podařilo uspět?

Jedním z nejznámějších výherců loterie je Jay Sommers, i proto, že jde o amerického profesionálního automobilového závodníka, který závodil v ARCA Permatex SuperCar Series na konci osmdesátých let. Závodil také v NASCAR Cup Series.

Spolužák se mu měl o výhru starat

V roce 1998 vyhrál 5 milionů dolarů ve státě Michigan. Sommers se nechal slyšet, že ve dvaceti letech, kolik mu tehdy bylo, postrádal finanční znalosti, aby s prostředky rozumně naložil. Jeho spolužák ze střední John Paganes ho přesvědčil, že mu bude vyhrané peníze spravovat. V rámci dohody posílal Paganee Sommersovi 57 000 dolarů ročně. Výhru měl tak využít až do roku 2008.

Nakonec o své peníze ale přišel a svého přítele zažaloval. Vysoudil 887 000 dolarů, ale velkou část musel Sommers použít na své dluhy, které už tehdy měl. Nakonec se z něj stal rozvozce pizzy a stavební dělník. Nyní by měl pracovat jako námořní mechanik, po incidentu s loterií také dál závodil.

Švagrová ho popravila pro peníze

Další z výherců Jeffrey Dampier Jr. vyhrál ve státě Illinois v roce 1996 20 milionů dolarů. V loterii vyhrál se svou manželkou, nakonec se ale rozvedli a peníze si rozdělili napůl. V roce 2005 ho ale unesla a zavraždila jeho švagrová Victoria a její přítel Nathaniel. Motivem byla pravděpodobně právě finanční výhra.

Byl zastřelen zezadu do hlavy. Stalo se tak devět let poté, co se radoval z vyhraných peněz. Nathaniel měl údajně Victorii říct: "Zastřel ho, nebo já zastřelím tebe." Victoria, která měla mít s Dampierem poměr, údajně zmáčkla spoušť a zabila ho. Bývalá Dampierova žena Crystal o loterii poté řekla, že je to prokletí.

Lorerijní žena skončila na dně

Evelyn Adams vyhrála v polovině 80. let 5,5 milionu dolarů na dvou samostatných tiketech. Veškeré peníze měla utratit na hracích automatech a následně žila v přívěsu. "Výhra v loterii není vždy taková, jak se říká," uvedla. "Vyhrála jsem americký sen, a také jsem ho ztratila. Byl to velmi těžký pád. Myslím, že se tomu říká dno," přiznala.

Robert Pagliarini, autor knihy The Sudden Wealth Solution (podle dostupných informací u nás nebyla přeložena), řekl, že lidé se dostanou do problémů ve chvíli, kdy mají nerealistická dlouhodobá očekávání ohledně jejich financí poté, co vyhrají spoustu peněz. "Jdete z nuly na milion a najednou si myslíte, že jste bohatí," řekl. Zkrátka, utratit se dá zřejmě úplně všechno...

Když podle něj výherci loterie slyší, že by měli investovat a budou dostávat například dva tisíce dolarů měsíčně, kroutí hlavou. Jsou spokojení, že jsou milionáři teď a začnou si užívat. Drahé domy, auta, dovolené. Koupí si vše, i to, co nepotřebují. Jednou peníze dojdou a přichází kruté prozření.

Gruzijský výherce si nakoupil pervitin

Šokující "investici" udělal také Gruzijec, který vyhrál v loterii 3 miliony dolarů. Všechny peníze použil na nákup pervitinu a poté je dodal dalším, aby je se ziskem prodali. Údajně prý zkoušel své štěstí. "V důsledku jeho nezdravé investiční strategie nyní Music čelí desetiletím ve federálním vězení," uvedl americký prokurátor Ed Tarver.

Přesto je prý nesmírně šťastný, že vyhrál a vůbec tomu nemohl uvěřit. U soudu se k federálnímu obvinění z obchodování s drogami přiznal.

Jak byste naložili s výhrou vy, když byste vyhráli pár milionů?

