Tomáš Enge: Adrenalin, emoce! Jízda na limitu vozu je potěšení

Tomáš Enge je synem dalšího úspěšného českého automobilového závodníka Břetislava Engeho. Hrál právě tatínek hlavní roli v jeho budoucí kariéře? Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby zůstal u oblíbeného ledního hokeje či skocích na lyžích. To byly sporty, které ho oslovily o něco dříve než auta a motory.

Rodák z Liberce se postupem času stal absolutní světovou špičkou na okruzích i oválech. Právě jeho univerzálnost je vzácná, moc takových jezdců se nenarodilo. I proto mohl Enge startovat nejen v kokpitu formule 1, ale i v šampionátech F3000, IndyCar a mnoha dalších sériích.

S hlavním ekonomem BHS Štěpánem Křečkem probrali mnoho témat nejen z oblasti vrcholového sportu. Rozhovor najdete zde:

