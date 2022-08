Startují žádosti o příspěvek 5 000 korun na dítě. Kde najdete formulář? Češi řekli, na co peníze použijí

Těm rodinám, které pobírají přídavek na dítě, náležel příspěvek ve výši 5 000 korun automaticky. Nemusí o něj tak nikde žádat. Ostatní mohou žádat ode dneška, tj. od 15. srpna 2022. Na příspěvek by mělo mít nárok 1,1 milionu domácností:

Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.

Rodiče, které jsou prozatím v očekávání potomka, mohou o příspěvek žádat i po narození dítěte, nejpozději do 1. 7. 2023 .

. Příjmy domácnosti dokládat nemusíte, úřad si to ověří sám. Vy jen pouze stvrdíte, že jste v roce 2021 nepřesáhli milion.

Peníze by měly přijít do 30 dnů od podání žádosti.

Jak požádat?

Ode dneška můžete žádat ZDE.

K žádosti on-line budete potřebovat elektronickou identitu (bank ID, NIA ID, moje ID apod.). Například pokud vlastníte datovou schránku. Pokud nic z toho nevlastníte, nevěste hlavu. Úplně postačí, když si skočíte osobně na jedno z vybraných pracovišť CZECH POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadě).

O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte. Příspěvek je určen pro děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč.

Pokud rodina v červenci 2022 pobírala přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem 2022 dospělosti, dostanete tento příspěvek automaticky.

První platby už by měli mít někteří na účtech, další budou následovat, jak uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí. Příspěvek bude vyplácen obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně a nebo složenkou. Příspěvek se nezapočítává do rozhodného příjmu, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, nemůže být ani předmětem dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Pokud máte účet postižený exekucí, nechte si příspěvek vyplatit poštovní poukázkou. Vyhnete se tak možnému zahrnutí dávky mezi exekucí postižené finanční prostředky na účtu, které byste pak museli složitě řešit s exekutorem.

Co se započítává do příjmů?

příjmy ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání,

příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),

příjmy z nájmu,

ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, sportovních soutěží aj.,

příjmy ze zahraničí,

dávky nemocenského pojištění (tzn. i mateřská a všechny druhy důchodů),

podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,

rodičovský příspěvek,

mzdové nároky při platební neschopnosti zaměstnavatele, aj.

naleznete ZDE. Výčet dalších započitatelných příjmů

Jak je to s příjmy OSVČ v paušálním režimu?

„Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč,“ uvádí web ministerstva práce a sociálních věcí.

Lidé využijí příspěvek hlavně na pomůcky pro děti do školy

„V době, kdy je všechno tak drahý, za to nakoupíme hlavně oblečení pro děti na podzim. Ze všeho vždy rychle vyrostou a do školy nemají slušné oblečení,“ řekla pro Čtidoma.cz paní Romana z Prahy.

„Nám to přišlo vhod, děláme rekonstrukci a teď jsou na řadě dětské pokoje. Pořídíme za to nábytek pro děti, na co zbyde. Konečně budou mít své místo na účení a také soukromí," uvedla pro náš web paní Milena.

„Abych byla upřímná, v téhle době nás pět tisíc nevytrhne. Když už máme nárok, dáme to dětem na účty,“ má jasno Ivana.

„My na něj čekáme jako na smilování. Zaplatíme z toho dětem kroužky na následující rok, za to jsme rádi. Jinak by možná ani nepokračovaly,“ doplnil pro Čtidoma.cz pan Václav.

Zdroj: MPSV, podnikatel.cz

KAM DÁL: Skandály značky Victoria's Secret: Vznikla pro muže, prodala se příliš levně. Její zakladatel skončil v dluzích a spáchal sebevraždu.