Praha jako předražená bublina. Vysoké nájmy se nemění ani v době koronavirové krize

Do Prahy se i dnes stěhuje stále více lidí z menších českých měst a vesnic. Hlavní město přirozeně nabízí největší počet pracovních příležitostí, takže je zvýšený zájem o bydlení pochopitelný. V současné chvíli se však žádné dramatické tlaky na trh s bydlením nekonají, a to ze zcela pochopitelných důvodů. Pandemie koronaviru otočila vzhůru nohama celý světa a bydlení není výjimkou. Když se tedy dnes chcete poohlédnout po novém bydlení v Praze, co vás čeká?

Sdílené bydlení

Nájem v Praze za důstojný byt se stále pohybuje ve velmi nedostupných částkách. Samozřejmě záleží na lokalitě, kde nový domov hledáte. V první vlně koronavirové krize se realitní kanceláře předháněly v nabídkách za luxusní byty v lukrativních lokalitách v samém centru Prahy. Na Starém Městě a Malé Straně se tak otevřela do té doby zcela ojedinělá možnost.

Z praktického hlediska se však nejedná o žádnou perspektivní záležitost. Důvod je prostý. Majitelé bytů, kteří své nemovitosti pronajímali přes sdílené bydlení mířené na zahraniční turisty, kteří pochopitelně od března roku 2020 nenavštěvují Prahu tak jako v minulosti. Vznikla tak realitní anomálie, kdy byli majitelé lukrativních bytů v nouzi a svoje byty nabízeli za relativně dostupnou cenu.

Už z fotografií a prvních popisů v inzerátech je jasné, že je zde něco v nepořádku. Většina z těchto nabízených “domovů” má totiž smlouvu na krátkodobý pronájem. Vzniká tak nejistota, že vás majitel může kdykoliv donutit k hledání nového bydlení. S tím souvisí i vybavení nabízených bytů, na které většinou nemůžete sáhnout.

Za nájem, který se i tak pohybuje kolem 20 tisíc za byt o rozloze 40 m čtverečních, budete bydlet v neosobních kulisách domova, který je vyloženě postaven na krátkodobý pronájem. U ostatních pražských částí šly ceny dolů jen minimálně. Průměrně v těchto krizových časech můžeme počítat úsporu 1 tisíce, maximálně 2 tisíc korun.

Realitka a sociální sítě

V první řadě je důležité připomenout způsoby, kterými dnes hledají zájemci o bydlení svůj vysněný domov. Realitky totiž v době sociálních sítích na internetu pomalu ustupují z prvních pozic. Facebook v současnosti nabízí hned několik způsobů, jak se zkontaktovat s majiteli bytů. Ti sami totiž často hledají nového nájemníka právě přes tuto sociální bublinu.

Ať už jde o specifické skupiny související s městskou čtvrtí, kde se nemovitost nabízí, nebo přes přátele, kde je předpoklad, že najdete důvěryhodného a spolehlivého nájemníka.

Kromě sociálních sítí je zcela zásadním prvkem při hledání nového bytu web bezrealitky.cz. K plusu hrají skvělé interaktivní mapy, kde vidíte základní nabídku přehledně a zároveň můžete specifikovat, co a kde vlastně hledáte. Lze si i předplatit možnost být ve frontě potenciálních nájemců hodně vysoko, protože když se v Praze objeví atraktivní inzerát, tak se i v koronavirových časech ozve velké množství zájemců.

Jeden z hlavních plusů je však možnost získat bydlení bez nevratné provize pro realitku, která bydlení zprostředkovává. Na internetu se tak jedná i bezkonkurenční produkt, který vám v hledání nového domova efektivně pomáhá. Není to však jediný web, který je mezi lidmi oblíbený.