Nejslavnější balkónek na světě najdeme na Kampě. Legenda o obrazu hovoří o neuvěřitelné cestě na Vltavě

Málokdo přehlédne dům U obrázku Panny Marie na pražské Kampě. Díky své poloze je to bezesporu jeden z nejfotografovanějších detailů v okolí. Získává si pochopitelně skoro stejnou pozornost jako řada soch na Karlově mostě. Obraz, který je umístěn na balkónku, patří od 18. století mezi místa, kam se pravidelně chodilo prosit Pannu Marii o pomoc a podporu. Dnes je to hlavně tajemné a pro turisty atraktivní místo. O to zajímavější je příběh této roztomilé památky.

Vlajky pro Chruščova

Kromě obrazu Panny Marie jsou na balkónku nedílnou součástí celé atmosféry také tři lampičky. Každá z nich nese jedno jméno. Lampička Evička je pojmenována podle dívenky s největšíma očima na Malé Straně, prostřední je Petruška podle pradleny, které válečky z mandlu pověšené podél obrazu podle pověsti skříply prsty, a poslední Jiřinka podle ženy, která se šedesát let o celý balkónek starala.

Neoddělitelné prvky však za minulého režimu částečně zmizely a zůstala jen jedna lampička. Důvod byl až bolestně prostý. Když měl dorazit do Prahy na návštěvu nejvyšší komunistický pohlavár Nikita Chruščov, dvě lampičky nahradily rudé vlaječky. Jak už to za komunismu bylo tradicí, nikdo si podobně významných památek moc nevážil, a tak se prostě ulomily a ztratily.

Úplnou náhodou se následně postupem času obě ztracené lampičky znovu našly. Jedna na půdě domu a druhá úplnou náhodou u kramáře, kterého navštívil jeden z obyvatelů domu až v Bradlecké Lhotě. Obě lucerničky následně opravil umělecký kovář Michal Sodja, který zároveň potvrdil, že jde o originály z devatenáctého století.

Duše ve světle

Kromě toho, že se lampička Petruška jmenuje podle zmíněné pradleny, hovoří se také o legendě, ze které vyplývá, že po smrti této dívky vešla její duše právě do této roztomilé lucerničky.

Samotný obraz byl na dům umístěn na konci 18. století. S ním je samozřejmě spojena další legenda, která tomuto krásnému místu dodává mystický charakter. Obraz totiž údajně připlul po Vltavě v roce 1784 během povodní. Majitel domu František Pelzl ho zachránil z prudkého proudu řeky a po jeho záchraně zjistil, že byl namalován v roce 1756.

Celá tato záchranná akce byla velmi nebezpečná. Obraz připlul na dřevě z rozpadlé chalupy a majitel domu na Kampě, který byl velmi pobožný, se pro něj vydal na loďce. Když byl obraz úspěšně dopraven na břeh, tvrdí se, že od té chvíle povodeň, která se rozlévala z Vltavy, začala ustupovat. Od té doby se říká, že kdo se k obrazu pomodlí, tomu se splní jeho přání.

Když se také vrátíme k válečkům z mandlu, zjistíme, že existuje podobně neuvěřitelná legenda, která hovoří o již zmíněné pradleně. Té se při práci zasekly obě ruce právě mezi válci a ty začaly konat tragédii. Ruce byly drcené na padrť, ale stačilo, aby se pradlena pomodlila k Panně Marii a byla zachráněna.

Jeden obraz, tři lucerničky a dva pověšené mandly tak v sobě skrývají neuvěřitelné příběhy, kterým můžeme a nemusíme věřit. Ať už je na tajemných příbězích něco pravdy nebo ne, nic nemění na faktu, že se jedná o jedno z nejkrásnějších míst v Praze. Malý detail tak svojí zajímavou atmosférou přitahuje pozornost lidí dodnes.

