Předčasná a nejasná úmrtí. Třískův skok z Karlova mostu a Hrabalův pád při krmení holubů

K tomuto tématu se po týdnu znovu vracíme, protože osobností, u kterých není úplně jasno, jestli jejich předčasný konec nebyl spíše otázkou rozhodnutí než nehody. někdo svoji sebevraždu plánuje, exponuje a dává tím světu najevo, že se loučí dobrovolně. V minulosti se však na umělecké scéně objevuje hned několik případů velmi známých postav naší kultury, které se rozhodly zemřít tak trochu se záhadnou mlhou. Bylo to dobrovolné rozhodnutí, nebo prostě hloupá náhoda? Kdo ví?

Bohumil Hrabal

Český spisovatel světového formátu tak nějak zapadl do konceptu jeho dvou přátel z mládí a začínající umělecké kariéry. Výtvarník a explosionalista Vladimír Boudník se uškrtil při masturbaci a je jen otázkou, zda nešlo o cílenou sebevraždu či opravdu jen pokoušel, co jeho tělo vydrží při tomto sexuálním experimentu.

Něžný barbar se setkal ještě s třetím do party, a to byl Egon Bondy. Ten ze všech zmíněných zemřel jako poslední a na vině byl nedopalek cigarety. Vzhledem k tomu, že byl Bondy praktikujícím buddhistou, je otázka zda oheň nebyl záměrný. Bohumil Hrabal na konci svého života psychicky výrazně zeslábl a propadal do depresí. Na vině byla smrt jeho milované ženy Pipsi. Když jednoho dne zkoušel, jak vypadá letící televizor z pátého patra na zem, tak se tak poranil, že musel být odvezen do motolské nemocnice.

Zde údajně při krmení holubů spadl znovu z pátého patra a zemřel okamžitě. Zemřel tak velký literát, jenž zásadně ovlivnil naši kulturu, humor, literaturu a také kinematografii. O tom, že se spíše jednalo o dobrovolné rozhodnutí, pravděpodobně není pochyb. Jisté však není nic. Jen že nebesa nejsou humánní a ten, kdo o nich něco ví, tak také humánní není.

Jan Tříska

Není tomu tak dlouho, co svět přišel o jednoho z nejtalentovanějších herců své generace. Jan Tříska za svůj život zářil v několika významných rolích, a to dokonce i za hranicemi, když v roce 1977 emigroval do Kanady. Do té doby byl marně lákán ke spolupráci s StB. I když údajně podepsal Antichartu, Chartě 77 osobně pomáhal v šíření a sdílení důležitých materiálů.

Po revoluci se vrátil částečně do vlasti, aby zde mohl znovu naplno hrát jak ve filmu, tak na divadle. V tomto období také vznikla jeho asi nejznámější filmová postava Igora Hnízda v Obecné škole. Výraznou roli však odehrál také na prknech v rámci Letních shakespearových slavností ve hře Král Lear, za kterou dostal dokonce cenu Alfréda Radoka.

Tříska později žil převážně v Los Angeles se svojí ženou Karlou Chadimovou. Tragická smrt přišla 23. září 2017 v Praze, a to dva dny před natáčením nového filmu v režii Jiřího Mádla Na střeše. Zda se jednalo o nehodu či nešťastnou náhodu, se asi nikdy nedozvíme. Byť převládají hlasy, že šlo spíše o nehodu. Jan Tříska údajně dodržel svůj rituál, že před každou novou rolí jde navštívit Karlův most, zde se několikrát pokusil posadit na jeho zídku a stál u jedné ze soch. Dokonce ho musela upozornit ochranka mostu, aby slezl a byl opatrný. Poslední pokus na posazení na zídku však skončil pádem do řeky.

Z výletní lodi pro něj skočili dva Poláci, kteří ihned poskytli první pomoc. Herec Jan Tříska nakonec zemřel dva dny po tomto tragickém incidentu. Zda šlo o důsledek neopatrnosti a dodržení rituálu za každou cenu, není dodnes jisté. Pokud mělo jít o sebevraždu, nikdo o jeho záměru nebyl obeznámen. V případě Jana Třísky tak není celý případ tak průkazný jako u Bohumila Hrabala.

