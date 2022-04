Pro OSVČ: Jak vypočítat rodičovský příspěvek na příjem otce, když jste nepobírala mateřskou

Je zásadní rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou. Někdy žena ani nemůže nastoupit na mateřskou a čerpat peněžitou pomoc v mateřství (dále také jen "PPM"), musí tak vzniklou situaci řešit individuálně. Pokud žena nepobírala automaticky PPM, čerpá ihned po porodu rodičovský příspěvek.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou

Aby žena mohla čerpat mateřskou dovolenou, musí být zaměstnancem, v případě OSVČ plátcem nemocenského pojištění. K tomu se musí již určitou dobu před porodem přihlásit dobrovolně, placení nemocenského totiž není pro OSVČ povinné. Zákon uvádí, že žena musí platit nemocenské pojištění minimálně 270 dní během posledních dvou let před nástupem na mateřskou a zároveň minimálně 180 dní před nástupem na mateřskou pravidelně . V případě, že jste zaměstnanec, žádná úskalí vás pravděpodobně nečekají.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné právní pojmy. Rodičovská dovolená označuje dobu, po kterou můžete být s dítětem doma a máte nárok na to, aby vám zaměstnavatel držel místo (do 3 let věku dítěte) nebo za vás stát hradil povinné zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Rodičovský příspěvek označuje částku, kterou můžete čerpat. Doba, po kterou jste s dítětem doma, tak může být kratší než doba, po kterou čerpáte rodičovský příspěvek. K dispozici máte 300 tisíc v případě porodu jednoho dítěte, 450 tisíc v případě porodu více dětí. Ačkoliv je výše měsíční částky omezena vašimi předchozími příjmy, stát vám dává poměrně velkou benevolenci, jak s příspěvkem naložit.

Co vám na úřadě neřeknou?

Váš denní vyměřovací základ (zvlášť pokud uplatňujete v daňovém přiznání paušální režim) v takovou chvíli nemusí vaše příjmy umožňovat, abyste čerpali více než 10.000 Kč měsíčně. A to je pro vás, možná, při rostoucí inflaci úplně nemožné. Pokud je otec vašeho dítěte zaměstnanec (nebo má zkrátka vyšší vyměřovací základ), můžete k žádosti doložit jeho příjmy a umožnit tak, aby byla možná měsíční částka mnohem vyšší. Úředníci na to však mnohdy neupozorní. Podívejte se, jaké informace se vám mohou hodit.

O rodičovský příspěvek si můžete zažádat až po porodu. Budete k tomu potřebovat rodný list dítěte a další dokumenty.

Žádost podáte na úřadu práce. Nemusíte v místě trvalého pobytu. Zákon vám umožňuje žádat v místě vašeho skutečného bydliště. Takže v podstatě kdekoliv. Mnohdy je na menším úřadu lepší přístup než na tom velkém.

Sami si určíte den, od kterého chcete rodičovský příspěvek čerpat. Ten vám může být vyplacen i zpětně.

V měsíci, od kterého rodičovský příspěvek žádáte, vám bude vyplacena celá částka. Rodičovský příspěvek se nekrátí poměrným počtem dnů v měsíci.

Budete potřebovat potvrzení příjmů otce, které budete dokládat. To mu vydá účetní v práci.

Potvrzení příjmů vám musí potvrdit Česká správa sociálního zabezpečení, na oddělení nemocenského pojištění. Dejte si pozor! Příslušnost se určuje podle sídla zaměstnavatele, nikoliv vašeho trvalého bydliště.

Vyžádejte si z České správy sociálního zabezpečení potvrzení, že jste nečerpala peněžitou pomoc v mateřství. Takové potvrzení se musí k žádosti o rodičovský příspěvek doložit.

Formulář můžete vyplnit i on-line. Stačí, když máte například datovou schránku, aby bylo možno ověřit vaši identitu.

Nezapomínejte také, že pokud pobíráte rodičovský příspěvek a zároveň jste nepřerušili živnost (a přivyděláváte si), musíte vyřešit snížení záloh na zdravotní a sociální pojištění, neznamená to však, že nebude platit žádné. Pouze bude vaše činnost považována za vedlejší.

