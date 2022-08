Skandály značky Victoria's Secret: Vznikla pro muže, prodala se příliš levně. Její zakladatel skončil v dluzích a spáchal sebevraždu

Za vznikem této slavné značky stála myšlenka Roye Raymonda ze San Franciska, který chtěl všem mužům ukázat, že nákup prádla pro ženy může být příjemnou záležitostí. Když šel koupit něco, čím by svou ženu potěšil, cítil se Raymond trapně. Napadlo ho proto založit luxusní obchod se spodním prádlem. V bance si půjčil 40 tisíc dolarů, od přátel pak podobnou částku. První rok mu obchod vydělal půl milionu dolarů, tak otevřel další 3 pobočky.

Raymond udělal životní chybu

Po pěti letech provozu měla značka 6 poboček a Raymond ji prodal. Konkrétně Lesliemu Wexnerovi za 1 milion dolarů. Roy Raymond, nabuzen úspěchem, se hned pustil do nového podnikání a otevřel potřeby pro děti. Nikdy na úspěch „Viktorky“ ale nenavázal a po dvou letech zkrachoval. Jeho rodina přišla o dům i všechen majetek, Raymond nemohl splácet dluhy a manželka se s ním v roce 1993 rozvedla.

Téhož roku v srpnu spáchal Raymond sebevraždu. Bylo mu 46 let, kdy skočil z Golden Gate Bridge. Ve filmu The Social Network zaznívá informace, že Raymond neunesl skutečnost, že firma měla pět let od prodeje obrat půl miliardy dolarů. Kdyby ji neprodal a dařilo se firmě takto dál, jeho životní situace by byla úplně jiná.

Skutečný důvod jeho sebevraždy není znám. Předpokládá se, že trpěl depresemi, které měly příčinu v jeho těžké životní situaci.

Andílci Victoria's Secret

Pro značku šlo mnoho známých tváří a těch nejprestižnějších modelek. Patří mezi ně například Miranda Kerr, Naomi Campbell, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Eva Herzigová, Tyra Banks, Karolína Kurkova, Kendal Jenner, Cara Delevigne nebo naše milovaná Daniela Peštová.

Pro značku na mole chodí i Gigi Hadid, dcera realitního magnáta Mohameda Hadida. V minulosti nechyběl ani sexsymbol Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio.

Skandály slavné Viktorky

Vše ale není tak růžové jako ikonické dárkové taštičky této značky. Například v roce 2020 otřásl značkou jeden z největších skandálů, když topomodelka Bella Hadid upozornila na toxické prostředí ve firmě a potom se k tomu přidaly sexuální útoky na andílky i údajná nenávist k ženám. V tuto dobu totiž pronikl do firemní kultury deník The New York Times a mluvil s více než 30 zaměstnanci, kteří zmiňovali misogynii, šikanu a obtěžování.

Konkrétně se mluvilo o chování Eda Razka, manažera a bývalého šéfa marketingu společnosti L Brands, která je mateřskou společností Victoria's Secret.

Článek obviňoval Razka z toho, že žádal modelky, aby mu seděly na klíně, snažil se je líbat, osahávat a sahal jim do rozkroku. Měl je také slovně napadat, dělat jim neslušné návrhy výměnnou za lepší kariéru. Když si na něj modelky stěžovaly, měly být vyhozeny.

Ve firmě okamžitě padaly hlavy

Razek odstoupil ještě téhož roku. Leslie Wexner, který kdysi od Raymonda firmu koupil, zakladatel L Brands, měl o chování vědět, ale situaci ignoroval. I Wexner měl být několikrát přistižen, jak ženy ponižuje. Firma čelila kritice už v roce 2018, kdy Razek nevhodně komentoval obsazení plus-size modelek a transsexuálů na přehlídkách Viktorky. Později se za své výroky omluvil.

Ikonické přehlídky už firma zrušila také, ačkoliv se konaly od roku 1995 a účast na nich byla pro modelky vrcholem kariéry. Dlouhodobě klesala jejich sledovanost, v roce 2013 to bylo 9,7 milionu lidí, v roce 2019 už pak jen 3,3.

Zdroj: aktualne.cz, wikipedia.org, victoriasecret.com

