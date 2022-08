Drastická metoda ochrany před nevěrou: S pásy cudnosti je to jinak, než si myslíme. Jak a proč je skutečně ženy nosily?

Co vlastně měly být nebo byly pásy cudnosti? Alespoň na obrázku je viděl snad každý, ale většina z nás si také pomyslela, že snad ani není možné, aby žena žila delší dobu s něčím takovým připevněným na těle. Vždyť kovová konstrukce zasahovala nejen do pasu, ale samozřejmě také přes intimní partie, a tedy i do oblasti třísel. Bylo by vůbec možné, aby nedošlo ke zranění při běžném pohybu? Patrně ne.

Proč je tak málo zmínek v historických dokumentech?

Odborník na středověk, život a zvyky té doby Albrecht Classen již před časem upozornil na fakt, že v dobových záznamech přímé zmínky o skutečném používání pásu cudnosti nejsou. První z takových se našel ve spisu z roku 1405, ale i tam je o tomto zařízení psáno jen jako o vydařeném vtipu, ne tedy jako o něčem, co by bylo běžně používáno, jak se dnes snad domníváme.

Všechno bylo patrně jinak

"Žádný seriózní autor ani právní záznamy se nikdy nezmínili o pásu cudnosti pravděpodobně proto, že již základní myšlenka, která za ním stojí, odporuje základním potřebám ženského těla," vysvětlil Albrecht Classen časopisu Time svůj důvod k pochybám o pravdivosti našich představ. Tuto teorii podporuje také historička Lesley Smith, která dodala, že při prohlídkách mnoha pásů cudnosti nikdy nebylo prokázáno, že by se jednalo o skutečné středověké výrobky. Zdá se tedy, že spíše touha po senzaci a novodobý pohled na středověk stvořily nejprve představu a poté i “důkazy” o celkem běžném užívání pásu cudnosti. Tím měli muži opatřovat své ženy zvláště ve chvílích, kdy odjížděli na delší cesty nebo do boje.

Skutečné pásy cudnosti jsou mnohem starší

Lesley Smith také ve svém pojednání zmiňuje pravděpodobné důvody, proč se mýtus o využívání pásů cudnosti rozšířil. Mohla to být mimo jiné snaha o pošpinění dřívější doby odkazem na nelidské a nepochopitelné praktiky našich předků. Povědomí o pásech cudnosti totiž pochází z mnohem dávnější minulosti, dokonce již ze starého Říma, kde si nevěsty oblékaly “pás cudnosti”, ovšem látkový, jako důkaz svojí čistoty. Při svatebních tradicích byly k podobným účelům využívány také provazy s uzly, které měl manžel v pravý čas v tichosti rozvázat. Nešlo tedy o žádné drastické metody, jak zabránit nevěře, ale o ujištění o nevinnosti a oddanosti svému muži.

Jak vnímáme středověk dnes a jaký byl ve skutečnosti? Když se zamyslím jen nad tímto jediným okamžikem, můžeme tušit, že se možná v našich představách velmi mýlíme…

Zdroj: livescience.com, sarahemilybond.com, wikipedie

KAM DÁL: Pes vyhrabal v lese u Lukova skutečný poklad: Stovky stříbrných mincí v hrnci jako z pohádky. Mohou tam být další