Hraví Římané stále udivují archeology. Nalezená kožená myš mohla být hračkou i kanadským žertem

Římský spisovatel Plinius mladší radil "políbit chlupatý čenich myši", coby lék na běžné nachlazení. Jeho krajané spojovali myši s bohem Apollónem, který by na ně mohl s pomocí svých šípů seslat smrtící mor. Kdo ví, jak by pohlíželi na reálně vypadající myš vyrobenou z kusu kůže, který se našel v římské pevnosti Vindolanda jižně od Hadriánova valu nedaleko Hexhamu v severní Anglii...

Myš velká zhruba stejně jako skutečný hlodavec ležela až dosud nepovšimnuta v tisících kožených odřezků, které má Muzeum Vindolanda z vykopávek z roku 1993. Je plochá, jako by ji rozmáčkl římský vůz. Nikdy už se zřejmě nezjistí, jestli šlo o kanadský žertík, nebo o dětskou hračku. I tak ale tento nález nadchl archeology, kteří nic podobného z římského světa neznají, napsal list The Observer.

Hračka nebo kanadský žert?

Barbara Birleyová, kurátorka Muzea Vindolanda, listu The Observer řekla: „Je to úžasný kousek. Nečekali jsme, že bychom něco takového našli.“ Pokud to byl kanadský žertík, byl podle ní přesvědčivý. „Pokud byste pracovali v temné římské místnosti, protože tehdy neměli příliš mnoho vnitřního osvětlení, rozhodně byste si mysleli, že je to myška,“ dodala. „Zvlášť proto, že nevypadá jako myšák Mickey s velkýma ušima. Vypadá velmi realisticky.“

Další výjimečné nálezy

Vindolandu postavila římská armáda ještě předtím, než začal římský císař Hadrianus budovat v roce 122 našeho letopočtu svůj 117,5 kilometru dlouhý obranný val, aby ochránil severozápadní hranici před nájezdníky. Vindolanda byla důležitou posádkovou základnou, která byla opakovaně zničena a znovu postavena. Právě tady archeologové objevili kasárna jezdectva z roku 105 našeho letopočtu, kde našli výjimečné vojenské i osobní předměty, které tam nechali vojáci.

Hračka v podobě škůdce

Manžel Birleyové Andrew je ředitelem vykopávek. Myši podle něj byly v dávné Vindolandě všudypřítomnými škůdci. „Když jsme v roce 2008 vykopali trosky obilnice ve Vindolandě, našli jsme pod podlahou budov kosti tisíců myší, které tu žily a hodovaly na zrní propadávajícím podlahou,“ řekl. „Proto je úžasné, že někdo před 2000 lety udělal z kůže hračku v podobě myši a vytvořil tak na hraní něco ze svého bezprostředního okolí,“ dodal.

Archeologové jsou nadšeni

Mezi pozoruhodné nálezy z Vindolandy patří slavné psací tabulky, které nabízejí pohled do každodenního života lidí, kteří tam žili a pracovali před 2000 lety. Našly se tam i vzácné meče jezdectva a také největší sbírka sandálů a vysokých bot, jaké se z dob Římanů v Británii dochovaly, společně s více než 7000 koženými předměty a odřezky.

Pomohl i koronavirus

Prostudovat každý z nalezených kousků jde jen velmi pomalu - a zaměstnanci muzea připustili, že jen díky koronaviru mají více času se na tento úkol soustředit. Kožená myš zatím unikala jejich pozornosti od roku 1993, kdy byla uložena společně s dalšími koženými odřezky vykopanými z místností velících důstojníků. Myš, která vznikla někdy v letech 105-130 našeho letopočtu, pocházela z jednoho z těchto oficírských pokojů.

„To jen dokazuje, že nám naše kolekce neustále odhalují další a další věci, které jsme nečekali, že najdeme,“ uvedla Birleyová. Vyjádřila přitom naději, že bude možné koženou myš přidat do expozice, až se muzeum opět otevře pro veřejnost.

