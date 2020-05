Zbavte se pih a dalších znamének přírodní cestou po vzoru našich babiček. Dobře věděly, co dělají

Po šedivé zimě a několika předchozích měsících, které většině lidí vinou opatření proti šíření koronaviru nepřinesly mnoho dnů, strávených mimo domov, přichází slunečné období, které si budeme moci užívat. Naše pleť má někdy na věc jiný názor a dává to najevo - například tvorbou pih a dalších pigmentových znamének. Jak s nimi zatočit a nejlépe předejít jejich vzniku?

Pihy jsou svým způsobem zajímavé a jsou dokonce i typy lidí, kterým vyloženě sluší. Ne každý má ale zálibu v pěstování větších či menších tmavých “puntíků” na obličeji. A takoví lidé se samozřejmě snaží dělat vše pro to, aby se pihy neobjevily.

Pod slunečník nebo do drogerie

Důležitým krokem v boji proti vzniku nebo zesílení zbarvení pih v letním období je samozřejmě dobrá ochrana před slunečním zářením. Dnes již nemusíme schovávat tvář pod slunečníkem, i když to byla móda jistě elegantní. Moderní doba nabízí také moderní pomocníky v podobě krémů s ochrannými faktory - tady platí, že čím vyšší číslo na obalu najdete, tím je ochrana silnější. Důležité je ale připomenout, že pokožku nechráníme pouze za slunečných dní, ale je nutné ji ošetřovat i ve dnech, kdy je slunce schované za mraky.

Dejte tomu čas

Musíme si také uvědomit, že krém, sprej, tělové mléko nebo jakákoliv případná jiná forma ochrany před slunečním zářením začne fungovat až v okamžiku, kdy se stihne vstřebat do pokožky. Pokud se tedy namažeme až ve chvíli, kdy uleháme na pláži (i na té u rybníka), musíme počítat s tím, že ještě přibližně patnáct minut chráněni prakticky nejsme. Navíc jistě není vhodné vycházet ven v parných dnech kolem poledne a v časných odpoledních hodinách. V létě je světlo do pozdního večera, je tedy vhodnější - pokud je to možné - rozdělit si den na dvě části a poledne trávit hlavně doma nebo alespoň v hlubokém stínu.

Kosmetika nebo historie?

I přes veškerou možnou péči se může stát, že se nežádoucí pihy přece jen objeví. V takovém případě je možné využít k jejich odstranění buď moderní medicínu a vymoženosti kosmetického průmyslu, nebo sáhnout hluboko do historie. Vždyť i naše babičky a dokonce i jejich prababičky chtěly být krásné a mnohé se nechtěly smířit s nadměrným počtem pih. Jak tedy na to?

Moderní medicína nabízí například ošetření pih laserem, který je schopný způsobit rozklad pigmentu, zatímco okolní tkáň není takovým zásahem nijak poškozena. Pomoci může také ošetření pleti přípravky s přídavkem retinolu, kterých je na trhu více pod různými názvy. A nebo je možné požádat o radu naše předky…

Dejte na rady babiček

S pihami bojovali již naši předci, kteří samozřejmě ani laser ani speciální krémy v blýskavých krabičkách neměli. Ale už i oni věděli, jak se pigmentových znamének zbavit nebo je alespoň zmírnit. Tak například citronovou šťávou smíchanou buď s cukrem nebo ještě lépe s medem. Tuto masku bychom měli nanášet přímo na pihy a nechat působit přibližně půl hodiny. Jde ale samozřejmě o přírodní metodu a v takovém případě je třeba vždy trocha trpělivosti. V tomto případě by se měly při pravidelné aplikaci účinky objevit přibližně po dvou měsících.

Stejně jako citronová šťáva působí podle zkušeností našich babiček také jahody a meruňky nebo šťáva z nezralého rybízu smíchaná s medem. Ze zeleniny je možné využít šťávu, kterou získáme nastrouháním a vymačkáním čerstvé kořenové petržele, kterou můžeme doplnit několika kapkami citronové šťávy, nebo šťávu z cibule smíchanou s jablečným octem.

Zdraví je nejdůležitější

I když se můžeme pokusit zbavit se pih sami doma, měli bychom se raději vždy v případě jakýchkoliv pochybností o původu pigmentového znaménka poradit s dermatologem. Laik totiž může poměrně snadno jako běžné znaménko označit i nebezpečný melanom. „Populace má zafixováno, že melanom je hnědá skvrna, která se vytváří na kůži nově nebo přeměnou mateřského znaménka. Takových útvarů je sice více než polovina, ale zbytek tvoří nádory tvaru uzlíku a u některých z nich může převládat jiná barva než hnědá. Jedná se nejčastěji o růžovou, modrou, šedou, černou nebo kombinaci všech uvedených barev,“ říká profesor MUDr. Petr Arenberger, který varuje před podceňováním změn na pokožce.

