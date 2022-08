Tohle že je česká mládež? Prostituce, drogy, chlast a znásilnění. Za Prahu - den & noc se budou její účastníci jednou stydět

Ano, je. Nejstaršího účastníka barevného bytečku "Joe" hraje totiž DJ Uwa, známý svým blízkým přátelstvím s Ivanem Jonákem, majitelem Discolandu Sylvie a tajfunem devadesátek. V jednom z dílů, kdy se to začne v klubu rvát, Joe říká chlapci výhružku ve smyslu: "Ještě jednou tě tu uvidím, tak tě naložím do kufru a pojedeš na Východ." Nutno zmínit, že účastníci nedostávají scénář, a tak všechny dialogy vymýšlí sami na place. Holt devedásátky ze srdce nevymažeš...

Všechno je to tak slabé, hloupé a prvoplánové, že je divákovi trapně, jen na to kouká. Nejlepší z celého projektu je snad ten Oldík s krysou Třískou, kterého ztvárňuje Kristián Soukup. Karlos, playboy celého projektu, který by býval asi zlomil nejedno srdce, je chlap, co propadl hazardu, dluží, kde může, a ještě se nezdráhá ženu znásilnit.

Matěj Quitt, který Karlose v reality show hraje, se umístil v roce 2004 na 4. místě v soutěži Muž roku. Dominik Chabr, který hraje vedoucího kavárny, zase získal loni bronzové místo. Nova tak vsadila na fešáky, ale ani to show nezachránilo.

Jako by nabádaly slečny ke striptýzu

Míša, kterou ztvárňuje Vindy Krejčí, se jako herečka v Praze moc nechytila, pak náhodou upadla do postele Karlosovi, k čemuž se jeho tehdejší přítelkyni Sofi přiznala, ta uspořádala hromadné vykopnutí Míši z bytu, ta neváhala, nastěhovala se ke Karlosovi, kde jí jeho bývalka nabídka, aby tančila polonahá v klubu, a Karlos se ji ještě v bytě pokusil znásilnit.

Šárka, kterou hraje krásná Aneta Drobná a která je Karlosovou domácí, ho ale ani potom nevyhodí. Bůh ví proč. Celou dobu opakuje Míše, že uspět v Praze je těžké, a tak nějak to budí celé dojem, že když holka přijede do Prahy, musí to nejdřív vzít přes postel někoho slavnějšího nebo dělat striptýz v baru. "Uspět v Praze je těžké, jasně, že se chceš živit hlavou, ale to trvá," říká Šárka Míše. Co si z toho dnešní slečny vezmou?

Kdy se Marek zamiloval do Leyly?

Měla to být nejrozjetější parta ve městě, ale je to spíš parta ubožáků, není tam snad nikdo, komu by se v životě dařilo. A rozhodně to není tak, že "každý má nějaké své problémy". Tady je to jedna katastrofa za druhou. Uječená Aňa pořád někoho moralizuje, Sofi ještě nikdo neřekl, že neumí zpívat, a tak naletí každému producentovi, který ji tahá do postele, a Olda si neudrží ani krysu v kleci, natož práci. Přesto peníze na mejdan nikdy nechybí.

Nejmladší Julie se do bytu nastěhovala bez zeptání, rozdává si to se svým novým na posteli někoho cizího a věčně na všechny piští, že jsou hloupí. Leyla je každé ráno tak znuděná, že byste jí kafe chrstli spíš do obličeje, a Marek je tak nějak bokem toho všeho a působí, že je tam omylem. To, jak se dal dohromady s Leylou a kde vznikla ta velká láska, to snad nechápe nikdo.

Suma sumárum...

Tak to vypadá, že show přináší nejmladší generaci následující poselství:

Nemusíte pracovat, na mejdan bude vždycky.

Musíte chodit hlavně s těmi, kdo jsou na vás zlí, nemilují vás, ponižují a po pár drincích se chovají agresivně.

Vyspat se s někým, abyste podpořili svou kariéru, je normální.

Když se nastěhujete do Prahy, běžte nejdřív dělat striptýz, to dělá každý.

Nemusíte mít na účtě žádnou finanční rezervu, být bez peněz je cool.

Vyspat se s náhodným cizincem z baru v posteli svého spolubydlícího je úplně ok.

Okrást své spolubydlící o peníze a koupit si za to oblečení je super zábava.

Když s dvěma ženami žije v jedné domácnosti muž, který se jednu z nich pokusil znásilnit, fyzicky ji ohrožuje a uráží, je to skvělá společnost.

A nakonec. Když je vám 51 let a nudíte se, nastěhujte si do bytu pár dvacetiletých, ať je trochu vzrůšo. A pak jim tolerujte, že tam po sobě štěkají jako ve školce.

Kdo tohle vymyslel...

Snad je to všechno recese a ne obraz mladé generace, kterou chtěla televize tímto projektem předat. Protože nejenom, že na sociálních sítích tím žijí hlavně lidé kolem 15 let, kteří se v jednotlivých protagonistech vidí a chtějí být jako oni, i dospělý ví, že pokud se chce přestěhovat do cizího města, nemusí se hned navléknout do titěrných tang a jít si ten nájem vytancovat...

Pod tou nejrozjetější partou ve městě by si člověk představoval partu mladých, kteří spolu v létě cestují, hledají nejhezčí západ slunce, přespávají pod širákem, kde si udělají skvělý drink nebo cokoliv.... Proboha cokoliv, kde nebudou drogy, opíjení se do němoty, krádeže peněz, znásilnění nebo neustálé urážky. A pokud se jednou nebudou tito hlavní hrdinové za účast v takovém projektu stydět, tak už je svět asi úplně naruby.

Zdroj: TV NOVA, Instagram, reality show Praha - den & noc

KAM DÁL: Moderní fobie: Možná je máte, a ani o tom nevíte. Bojíte se víc ztráty signálu, nebo své tchyně?