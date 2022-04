České podsvětí: Kolik vydělával Ivanu Jonákovi Discoland Sylvie za jedinou noc? Slušná raketa

Právě díky ztvárnění Michalem Novotným v seriálu Devadesátky (ČT1) se Ivan Jonák znovu dostává do středu pozornosti, a to i mladší generace. Kdo byl vlastně ten, jehož jméno zná téměř každý? Představte si dobu, která je plejádou zločinců a kriminality. To byly devadesátky. Svobodné, divoké a trochu nebezpečné. Nic nebylo svaté a zároveň nebylo nic, co by se nesmělo.

František Mrázek nebo Ivan Roubal tou dobou přímo hýbali policejními kuloáry. Ani Jonák se vězeňské cele zdaleka nevyhnul. Odsouzen byl za vraždu své manželky Ludviky, která byla spoluvlastníkem slavného Discolandu Sylvie. Jonák až do poslední minuty svého života vinu odmítal, důkazy však mluvily proti němu.

Svá podnikání pojmenoval po dcerách

Porevoluční doba přinesla do společnosti nádech svobody, což se razantně odráželo na fungování jednotlivců. Existuje vůbec někdo, kdo neznal Jonákův Discoland? Pojmenován byl po jeho dceři, druhá propůjčila jméno dalšímu podnikání - baru Veronika. S Discolandem to byl geniální tah, Jonák tím perfektně zaplnil díru na trhu. Takové místo, které v Praze vzniklo nedaleko Palmovky, už dlouho chybělo. Zároveň přímo vybízelo k tomu, aby se tam scházeli ti, se kterými se chce fotit zkrátka každý. Celebrity, honorace, zbohatlíci. A nechyběly ani prostitutky.

Nutno říct, že Jonák se svým podnikáním stal jednou z nejvyhledávanějších celebrit. Fotil se s těmi největšími umělci, hrál dokonce v několika filmech. Většina z nich byla ale označena za počiny s mizernou kvalitou. Právě díky Discolandu se z něj stala velmi vlivná, leč trochu kontroverzní osobnost. Svůj podnik propagoval na Václavském náměstí pomocí bílého kabrioletu, ve kterém se projížděly nahé prostitutky. Devadesátky byly vůbec ráj pro ty, kteří chtěli začít podnikat. Banky půjčovali téměř každému, příležitostí bylo milion a lidé toužili po zábavě.

Ženy byly jeho slabost, přivedly ho až do vězení

Když si vzal po krátké známosti v osmdesátých letech Ludviku Pecharovou, založil s ní Discoland Sylvie, který se velmi brzy těšil obrovskému úspěchu. Investor Helmuth Huger, který s financováním podniku pomohl, měl být bývalý Ludvičin milenec. Jak se stával Jonák známějším, šla s tímto ruku v ruce i pozornost jiných žen. Ludvika už mu nadále nestačila a rozvod byl na spadnutí. Ten však vyústil v boj o společné podnikání, načež chvíli nato byla Ludvika v dubnu 1994 zavražděna. Obviněno bylo hned několik mužů. Včetně Jonáka za to, že si její vraždu objednal.

Odsouzen byl nakonec až v roce 2001, za vraždu manželky si odpykal 18 let. Nikdy však svou vinu nepřiznal a až do své smrti ji rázně popíral. Žádná z jeho dcer dodnes nevěří, že si vraždu jejich matky skutečně objednal. Důkazní prostředky však tvrdily opak. Nepomohl tomu ani dopis, který Ludvika sepsala před svou smrtí se svým právníkem. Tvrdila v něm, že pokud se jí jednou něco stane, může za to její manžel, neboť jí v souvislosti s Discolandem vyhrožoval. Byl to jeden ze stěžejních důkazů, kterými státní zástupce dokázal poslat Jonáka do vězení. Sám Jonák čelil dříve několika pokusům o vraždu. Při jednom z nich mu kulka prolétla oběma tvářemi a vyrazila mu všechny spodní zuby.

Po propuštění skončil sám, svou slávu nikdy neobnovil

Po svém propuštění toužil obnovit slávu podniku na Palmovce, nikdy se mu to však nepodařilo. Jeho dcery vlastnily čtvrtinové podíly a Jonák neměl na to, aby dcery vyplatil. Ony samy chtěly budovu prodat, se znovuotevřením Discolandu nesouhlasily. Ačkoliv bylo jeho propuštění médii velmi sledováno, o svou slávu postupně definitivně přišel.

V dobách své největší slávy vydělával až milion korun za noc. Jeho podnikání však vládly výhružky a podplácení. Pohyboval se v kruzích, ve kterých nájemné vraždy nebyly ničím výjimečným. Nakonec zemřel sám, osamocený a chudý, na komplikace spojené s cukrovkou. Uložen byl do hrobu, na kterém nenaleznete ani jeho jméno.

Nově uvede Divadlo Na zábradlí inscenaci o Discolandu Sylvie. Představení bude postaveno na vzpomínkách bývalých zaměstnanců a návštěvníků.

Zdroj: ct24.cz, Wikipedia.org, Reflex.cz

