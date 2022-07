Kdo je Joe z reality show Praha – den & noc? DJ Uwa byl mistrem v legendárním Discolandu Sylvie

Na tento formát televizních pořadů si u nás diváci teprve zvykají, zdá se však, že po prvním týdnu na placené platformě Voyo si své příznivce rychle našel. Od začátku týdne poběží projekt také v televizi na stanici Nova Fun. Mladší publikum baví hlavně milostné dějové linky, které jsou protknuty zradou, planými sliby i nešťastnými láskami.

Velký moderní byt, ve kterém se to hemží zlomenými srdci

Joe, který zdělil byt v pražské Opletalově ulici, ho pronajímá šesti mladým lidem, aby měl doma o něco více zábavy. Leyla je nešťastně zamilovaná do Marka a nemůže vystát novou příchozí Míšu. Marek je začínající fotograf, který tak trochu skočí po každé, která se rozhodne svléknout. Áňa je generál domácnosti a vrcholný správňák, který vždy ukončí každý konflikt.

Olda, který věčně dluží za nájem a půjčuje si u lichvářů, bydlí, zatím, v bytě také. Joe mu ale každý díl vyhrožuje, že teď už ho opravdu vyhodí. Sofi je začínající influencerka, která je tak trochu naivní, a tak rychle skončí v náruči Karlose, kolegy Leyly, který je pověstný svým nečestným chováním. Míša je v bytě nejnovějším nájemcem. Je to bývalka Marka a touží se stát herečkou. S Markem mezi sebou mají něco, co Leyla rozhodně jen tak nevydýchá. A show může začít!

Dj Uwa byl blízkým přítelem Ivana Jonáka

Pokud vám byl doteď Joe tak trochu povědomý, objasníme vám, odkud ho můžete znát! Za vlastním jménem Uwe Vanik, známý právě jako DJ Uwa, se skrývá excelentní mistr vybroušeného mixování, který je doslova král diskoték! Narodil se v roce 1971 a po dokončení studií pracoval v legendárním pražském Discolandu Sylvie, který patřil kontroverznímu podnikateli Ivanu Jonákovi. Nejen v Sylvii ale budoval svou kariéru. Následne hrál v klubech po celé republice i v zahraničí.

Má Tourettův syndrom. Nemoc přiznal až v roce 2019, když se viděl ze záznamu rozhovoru pro Blesk.cz. Uwa je rozvedený a má dva syny, stejnojmeného staršího Uwu a mladšího Lukáše.

Uwu pojilo s Jonákem blízké přátelství. I proto je dodnes přesvědčený, že vraždu manželky Ludviky si Jonák neobjednal. "Můj názor je, že to Ivan neudělal a ani nechtěl udělat, a to z jednoho prostého důvodu. Je ti čtyřicet let, tvůj podnik vydělává naprosto neskutečný peníze a ty si užíváš. Máte spolu dvě prima děti. Rozejdete se, ale ve stylu já tě nevyhazuju, tady jsi vždycky doma, můžeme se střídat, peníze si rozdělíme, řekni mi, jak to chceš. Já u toho kolikrát byl, když se spolu domlouvali. Mezi nimi nebyla žádná nenávist. Jasně, že když se dozvěděl, že má Ludwika milence, že tehdy řádil, ale potom to bylo na domluvě," řekl DJ Uwa pro Extra.cz.

Discoland Sylvie byl svého času legendou

V době největší slávy chodili do luxusního klubu na Praze 8 Discolandu Sylvie zkrátka všichni. A nejen české celebrity, ale i ty zahraniční. Objevil se tam například DJ Bobo, známý svým hitetem Chihuahua, Twenty 4Seven, 2 Unlimited a další. Spoluvlastnil ho Ivan Jonák, který zemřel v roce 2016. Spolumajitelkou byla jeho maželka Ludvika, která byla v roce 1994 zastřelena nájemnými vrahy. Dle vyšetřovatelů si vraždu objednal Jonák.

Ten svou vinu nikdy nepřiznal, přesto šel do vězení. Jonák byl milovníkem žen. V Discolandu se objevovali také ti, kteří byli později odsouzeni z jiných trestných činů. Například David Berdych, člen gangu vyděračů napojeného na polcii, nebo Albert Žirovnický, který byl odsouzený za vraždu. Když Jonák vyšel z vězení, pokoušel se zašlou slávu podniku obnovit, už nikdy se mu to ale nepovedlo. Neměl na to peníze. Po jeho smrti snahy o obnovu Discolandu utichly, majetky zdědily jeho dcery. Následně měl Discoland odkoupit Petr Michovský jako ubytování pro dělníky.

Zdroj: Extra.cz, ZivotvCesku.cz, Wikipedia.org, Bulvar.cz

KAM DÁL: Hraná reality show Praha – den & noc nahradí seriál Ulice. Slibuje boj o dítě, rvačky i zlomená srdce.