Seriál na upršené letní dny? Přece Gilmorova děvčata! Postavu Rory měla původně hrát úplně jiná herečka

Připravte se, že holky mluví. Pořád. Seriál má ale tolik vtipných dialogů, že o zábavu zkrátka nebude nouze. Seriálová dvojice také v každém díle spořádá neuvěřitelné množství jídla, které si domů objednává nebo ho v krabičkách schovává v lednici. Nejčastěji se jedná o pizzu, „čínu“ nebo indickou kuchyni. Aby si představitelky udržely svou perfektní figuru, měly vždy po ruce kyblík, kam rozžvýkané jídlo vyplivávaly.

Proč se na to podívat?

Je to seriál obyčejně neobyčejný, který si zkrátka umí získat divákovo srdce. Láká prostředím vyšší americké třídy, která žije hlavně pořádáním večírků a ženy péčí o domácnosti a své muže. Zároveň je do kontrastu postavena ambiciózní Lorelai, která se po tom, co v šestnácti otěhotněla, sebrala a ze zlaté klece utekla.

Svou dceru považuje za nejlepší kamarádku, jako matka samoživitelka koupila vlastní dům a vybudovala úspěšný hotel. S muži se jí ale příliš nedaří, a tak vkládá všechnu svou energii do mladičké Rory, která touží studovat žurnalistiku na Harvardu. Nastoupí kvůli tomu na soukromou školu Chilton, ale Lorelai nemá na drahé školné. Půjčí si tak od bohatých rodičů, kteří za to chtějí, aby chodily na pravidelné páteční večeře. A tím příběh začíná.

Šálek kávy při každé příležitosti

Máma s dcerou, které jsou až nezdravě závislé na každém šálku kávy, uchvátily svět. A to navzdory tomu, že představitelka Rory Alexis Bledel kávu vůbec nepije a ve svém hrnku měla vždy nalitou kolu nebo čaj. O čem seriál je a jakým způsobem je napsán, vám spolehlivě řekne délka scénáře.

U běžného seriálu je pro čtyřicetiminutovou epizodu připraveno zhruba šedesát stran scénáře, kdežto Gilmorky mají pětaosmdesát. Dokonce kvůli tomu Lauren Graham (Lorelai) a Scott Patterson (Luke) přestali kouřit, aby to udýchali.

Pozor, spoiler!

V hlavních rolích Lauren Graham a Alexis Bledel zkrátka zazářily. Právě díky seriálu se z nich staly i ve skutečnosti blízké přítelkyně. Dnes není nikdo, kdo by je aspoň od vidění neznal. Seriál se dočkal sedmi sérií a čtyřech dalších hodinových dílů, ve kterých Rory předvedla perfektní pracovní krizi, aférku se zasnoubeným bývalým přítelem a následné těhotenství. Mnozí byli takovým koncem šokovaní a přišlo jim, že tak úspěšná dívka jako Rory takhle skončit neměla.

V celém seriálu byla totiž prezentována jako premiantka, která je na každé škole za hvězdu a má před sebou obrovskou kariéru. Na konci sedmé série se potýká s problémy najít si normální práci, což skvěle reflektovalo problémy absolventů vysokých škol, které mají občas až příliš růžové představy. Mladší diváci se tak v Rory viděli a prožívali to s ní. Ale Rory neváhala a do toho ještě odmítla svatbu s Loganem a odjela na prezidentskou kampaň Baracka Obamy jako novinářka hledat štěstí.

Bohužel v návratu o několik let později je Rory pořád bez stálé práce, pořád bez chlapa a na tajňačku si užívá vášnivé noci právě s Loganem, který navléknul prsten už dávno úplně jiné ženě. S ním také Rory otěhotní, což mu neřekne, a tím seriál skončí. Podle autorů Amy a Daniela Palladino, kteří vynechali natáčení sedmé série, jde o konec, který si pro Rory vždy přáli. Těžko říct, zda to však reflektuje tu úspěšnou mladou ženu, za kterou byla celé série považována.

V Gilmorkách mohl hrát Ken

Ženy teď možná zapláčou, ale pravdou je, že na castingu se o menší roli dokonce ucházel hollywoodský herec Ryan Gosling. Kdo by to řekli, že o pár let později bude zářit v hlavních rolích a zbožňovat ho budou ženy po celém světě.

A pokud už jste seriál viděli a zcela vám unikala souvislost mnoha popkulturních odkazů a narážek, nejste jediní. Představitelé se nechali slyšet, že někdy je nechápali ani oni sami.

V neposlední řadě bychom neměli zapomenout na neurotičku Paris, která zničila každého, kdo se jí postavil do cesty, a toužila pouze po studiu na Harvardu? Její představitelka Liza Weill se původně ucházela o roli Rory, kterou nedostala. Autorce se ale tak líbila, že jí napsala roli přímo na míru. A tak vznikla protivná, nepříjemná, zákeřná a zároveň všemi milovaná Paris.

