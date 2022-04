Expert varuje před svíčkami a osvěžovači vzduchu: Je to hazard se zdravím

Podle Dr. Dana Gublera, který má doktorát v oboru chemie, je pálení svíček spolu s používáním osvěžovačů vzhledem k jejich obsahu velmi riskantní.

„V poslední době bylo zveřejněno hned několik klinických studií, které ukazují, že časté pálení svíček v bytě či domě může způsobit vážné zdravotní problémy,“ prozradil expert na sociální síti.

Polde Dr. Gublera mohou škodlivé chemikálie, které se při pálení svíček a při použití osvěžovače uvolňují, ovlivnit celou řadu procesů v těle.

Mezi tyto procesy patří také schopnost růstu nových buněk, a to zejména v močovém měchýři.

„Když přemýšlíme o znečištění, myslíme na něj jako na něco, co je pouze venku, to je ale problém. Může být totiž i uvnitř a může být způsobené právě hořícími svíčkami, osvěžovači vzduchu a dalšími podobnými zdroji,“ pokračoval.

Svíčky obsahují podle specialisty mimo jiné umělá barviva, umělé vůně a levný parafín.

Při jejich hoření se do okolního vzduchu uvolňuje mimo jiné i oxid siřičitý, oxid uhelnatý, benzopyren a to vše poté vdechujeme do našeho těla.

Podle experta je tedy ideální se použití těchto produktů vyhnout.

