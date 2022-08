Babiš do prezidentské volby nasadí Schillerovou, protože on přece neprohrává. A ona motivaci má, za její facebook by platil Hrad

Andrej Babiš na tiskové konferenci oznámil, že hnutí ANO má připravené hned dva kandidáty, pokud by se on sám rozhodl nekandidovat. „Není těžké uhodnout, koho tím myslel. Jde o Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou. Vybral si je, protože jsou vůči němu absolutně loajální,“ říká k tomu pro Čtidoma.cz politolog Charvát.

Pro Babiše není situace momentálně vůbec příznivá. Podle posledních průzkumů je favoritem prvního kola volby, ale ve druhé jej celkem výrazně poráží generál Pavel. Tento trend je navíc dlouhodobý a potvrzují jej průběžné průzkumy. Babiš své rozhodnutí oznámí podle svých slov 28. října, tedy až za dva měsíce.

Babiš se bojí, že prohraje

„Babišovi ten post prezidenta úplně nesedí. On není Zeman, který si to užívá, hraje zákulisní hry, umí tuhle stránku politiky dokonale. Babiš jedná silově, je zvyklý z byznysu poroučet, rozhodovat, což ta funkce prezidenta úplně neumožňuje. On by určitě raději byl premiérem než prezidentem,“ myslí si Charvát. Roli podle něj hraje také prostě fakt, že Babiš nechce prohrát. „Pokud budou čísla pro něho vypadat stále stejně, tak tam vyšle některého z těch dvou náhradníků, protože on sám prostě nebude chtít prohrát,“ vysvětluje Charvát.

Havlíček nemá charisma, Schillerová to s lidmi umí

V takovém případě by si vsadil spíše na Alenu Schillerovou. „Ona jako žena má šanci oslovit některé voliče, umí působit na lidi, Karel Havlíček postrádá jakékoliv charisma, i když jeho profesní životopis vypadá asi líp. Oba mají škraloupy z minulosti, ale to má v politice kde kdo, to voličům ANO vadit nebude. Ale nemyslím si, že by Schillerová nebo Havlíček mohli ty volby vyhrát,“ dodává Charvát.

Proč Babiš nebude kandidovat?

- chce být víc premiér než prezident

- nevycházejí mu průzkumy, vyhrál by jen první kolo

- příliš rozdělil společnost

- nerad prohrává

Celá situace je tak stále nahrává Petru Pavlovi, který zatím žádnou pořádnou kampaň nezahájil a je mediálně velmi málo viditelný. „Jeho tým tu kampaň dobře promyslel, mají pozvolný rozjezd, který bude teprve gradovat. Navíc on nemůže působit nějak razantně, protože potřebuje přesvědčit jak levicové, tak pravicové voliče, aby mu dali hlas,“ myslí si Charvát.

Pětikoalice to může Pavlovi zavařit

Paradoxně tak největší ohrožení pro Pavla není ze strany Babiše, ale pětikoalice, která stále ještě hledá svého společného kandidáta. „To je možná to, na co ještě sází Babiš, že pětikoalice přijde s někým, kdo ohrozí Pavla, ten najednou bude až třetí a Babišovy šance tím stoupnou. Přiznám se, že je mi postoj pětikoalice v současnosti nejasný, nevím vůbec, jestli jsou schopní nějakého kandidáta ještě najít a k čemu to vlastně má být dobré. Části voličů vadí, že Pavel byl v KSČ, ale ti mají spoustu dalších kandidátů, třeba Danuši Nerudovou. S jakým jménem chce přijít pětikoalice, zatím netuším,“ uzavírá pro Čtidoma.cz Charvát.

KAM DÁL: Byl Brežněv Ukrajinec, nebo Rus? Politolog v tom má jasno.