Babiš rozjel brutální kampaň, cílí na nemyslící voliče. Takhle tvrdý byl jen Zeman, říká politolog

Jména hloupých na všech sloupích, zní oblíbené české pořekadlo. A pro protistranu příznivců ANO by se mohlo stát heslem dnešních dní. Andrej Babiš a jeho lidé totiž rozjeli ve velkém kampaň proti vládě Petra Fialy, postavenou na billboardech, které říkají jednu stručnou větu: Za Babiše bylo líp.

Je úderná, a především jasně vyjadřuje postoj, který českou společnost stále více dělí na dvě nesmiřitelné části. Jedna obžalovanému miliardáři z Průhonic bezmezně věří, i přes jeho četné kauzy, a svého oblíbeného politika bude proti "pětispletenci" hájit do roztrhání těla. A druhou, která si nechce ani ve skrytu duše připustit, že by se snad měli Babišovi lidé vrátit do vlády, natož aby on sám usedl do prezidentského křesla.

Tvl.. Andrej, král lhářů zahájil prezidentskou kampaň lží, dělá co ho naučili u StB, lhát a tu lež neustále opakovat.



"Bylo lépe", se SonyDvojKájou a Dluženou nadělali dluh

1.000.000.000.000 Kč a z toho šla dle NKÚ většina mimo.



Je vám jasný jak by vypadala pomoc Ukrajině... pic.twitter.com/rrzfl1eEFP — David Soukup (@SoukupDavid) April 30, 2022

Česko v zajetí populismu

Politolog Jan Charvát k aktivitě hnutí ANO říká: „Kampaň je možné chápat jako výkop před nadcházejícími volbami jak do zastupitelstev, tak i prezidentskými. A koncept zapadá do formy boje, jaký Babiš, potažmo hnutí ANO, vede proti vládě. Jde proti ní velmi tvrdě, na což jsme u nás nebyli zvyklí. Naposledy zde takto vystupoval Miloš Zeman, který říkával, že půjde vládě po krku. Ale opozice je od toho, aby do vlády šla hodně tvrdě, tak je to ve světě běžné a normální. Otázkou ovšem je, nakolik to "tvrdě" odpovídá realitě.“ Co tím politolog myslí? „Když opozice řekne: vláda navrhuje toto, z našeho pohledu je to nesmysl, neboť náš expertní tým vidí za kroky tyto důsledky, a navrhujeme tohle, tak jde o srozumitelnou a ověřitelnou kritiku vládní práce. Což je jedna možnost, jak se chovat jako opozice. Anebo to dělat jako Babiš - tedy zvolit ryzí populismus.“

Populismus v Česku funguje. Zvlášť na ty občany, kteří rádi přenechají vedení svých životů na politicích a vyhovuje jim, když nejsou nuceni o ničem moc příliš přemýšlet. Odhalil to nejen Andrej Babiš, ale dávno před ním už třeba Tomio Okamura. „Obecně vzato jsou všechny volební kampaně postaveny na zjednodušování. Je to celé o emocích a jednoduchosti. Okamura si jede celé roky svá čtyři hesla a funguje mu to dokonale. Když si vezmeme první Babišovu kampaň, kdy se v bílé košili usmíval z billboardů s heslem Bude líp, působil na lidi pozitivně. Zatímco všichni okolo strašili, on jen říkal: Volte mě a bude to super. A vyšlo mu to. Teď jede tu samou linii, ale kampaň je seříznuta na tu nejzákladnější úroveň politického marketingu, která už pouze shrnuje: Za Babiše bylo líp,“ doplňuje Jan Charvát, který je zvědavý, kam až může takový styl komunikace k voličům ještě gradovat. „Když to bude chtít Babišův tým stupňovat směrem k volbám ještě dál, bude muset sáhnout po agresivnějších výrazech.“

Schillerová: Vzniklo to spontánně

Jestli byla propagační kampaň osobnosti Andreje Babiše plánována již v září loňského roku, kdy si doménu pod stejným sloganem zaregistrovala jistá Kamila Spáčilová, netušíme. Každopádně 7. března 2022 ji pod svým jménem zaktivoval Marek Prchal, známý jako hlavní marketér Babiše a tvůrce obsahu propagace hnutí ANO. Jak je kampaň postavena? To vysvětlila místopředsedkyně strany Alena Schillerová v pořadu Partie Terezie Tománkové: „Vzniklo to spontánně. Obrací se na nás obrovské množství lidí, že jsou nespokojení. Denně píší desítky, stovky lidí, že jsou nespokojení. Kladou mi dotazy, jak bude to, či ono. Jsou to autentičtí lidé, kteří měli tu odvahu, že dali do kampaně svou tvář.“

ale makali na tom hned vod ledna

a tentokrát si Mára doménu nezaregistroval na sebe jako minule pic.twitter.com/mibRzUIN97 — Bee Key (@BeeSeeKey) April 30, 2022

Obyčejný člověk, student Adam

Hnutí Andreje Babiše se tedy otevřeně přihlásilo k propagaci, která na černobílých billboardech s tvářemi "obyčejných" lidí hlásá úderná hesla, zjednodušující kroky současné vlády. A dělají to opravdu chytře: Zdražili mi už i vlaky. - Obsadit státní firmy. To by jim šlo. - Samé sliby. Stejně je nezajímáme. - Kecy o hodnotách. Stejně je nezajímáme. - Makal a nežvanil. Právě poslední slogan je spojen s tváří studenta Adama. Že by to byl obyčejný mladý kluk, který už se nemohl na "řádění" Petra Fialy dívat, zavolal do kanceláře hnutí ANO a přihlásil se jako dobrovolník, aby se zapojil do nové kampaně? Tento pocit se pokusila navodit právě Alena Schillerová v rozhovoru s moderátorkou Tománkovou. Jenomže v tomto případě je tomu zcela jinak.

Na twitteru se totiž rychle provalilo, že chlapec s kruhy pod očima je sice opravdu Adam, ale pro hnutí ANO není zcela neznámým občanem. Jmenuje se Adam Stanislav, pracoval dokonce jako místopředseda ANO MO Brno-Ivanovice a na svém facebookovém profilu se hrdě hlásí k podpoře Andreje Babiše. Na svém facebooku se pyšní společnými fotografiemi s paní Schillerovou i jejím kolegou Havlíčkem, byl dokonce na návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde si pořídil společná selfie s europoslankyní Ditou Charanzovou.

Jak uvádí idnes.cz, v roce 2018 byl Adam Stanislav také iniciátorem návštěvy Babiše na svém gymnáziu v Brně, kam ho chtěl pozvat, aby měli jeho spolužáci šanci poznat, jaký opravdu je. Proti studentově aktivitě se ovšem na škole vzdemlula vlna nevole, která vyústila ve vznik petice: „Nepřejeme si, aby do školy přijel někdo, kdo je oprávněně veden ve svazcích bývalé Státní bezpečnosti, která sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků komunistického režimu, a kdo k participaci na státní moci přizval stranu, který je za více než 40 let totality a zvěrstva s ní spojená zodpovědná.“

Kdo jsou ostatní obyčejní lidé z billboardů se jistě velmi brzy dozvíme díky všímavosti spoluobčanů. Jsou-li všichni tak "nespojeni" s hnutím ANO, pak může vzniknout jistě velmi zajímavý pavouk vztahů.

Zdroje: twitter.com, cnn.iprima.cz, idnes.cz

KAM DÁL: Bojovníci za tradiční rodinu útočí na ČEZ. Podporu LGBT+ spojují s energetickou chudobou maminek a tatínků.