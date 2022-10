Ať jde Fiala cestou Orbána, křičí ulice. Chceme být kolonie Putinova Ruska s vysokými cenami?

Viktor Orbán po loňských volbách Fialovi gratuloval k vítězství a vyslovil přání, že: „ještě dále posílí výborné bilaterální vztahy a rozšíří spolupráci v rámci Visegrádské skupiny“. ODS, zejména její nejkonzervativnější kruhy vždy k Orbánovi nepokrytě vzhlížely. „Orbán je nepochybně nejúspěšnějším politikem “postkomunistické” části Evropy,“ napsal europoslanec Jan Zahradil, který se obdivem k maďarskému vůdci nijak netají.

Důsledky Orbánovy vlády

- momentálně vyšší ceny plynu, než jaké platí evropské země

- inflace přesahující 20 %

- výrazný pokles kurzu forintu vůči euru

- úrokové sazby 13 %

Stejně tak se nad Orbánem rozplývá Andrej Babiš, který při každé příležitosti opakuje, že s Orbánem ve čtyři ráno zastavili migraci do Evropy. „Babiš ani Orbán nejsou ideologicky vyhranění, v podstatě jim oběma jde jen o politickou moc. Babišovi Orbán imponuje tím, jak dlouho se drží u moci,“ říká k tomu pro Čtidoma politolog Jan Charvát. Početný Orbánův fanklub v naší politice doplňuje Okamurova SPD, Trikolora a komunisté. Ti všichni zjednodušeně řečeno volají na premiéra Fialu, že by měl jednat jako Orbán a v zájmu levného plynu a dalších ekonomických výhod se vydat v jeho stopách.

Levný maďarský plyn je blud

On samotný pojem Orbánův levný plyn se stal pro mnoho lidí svatým grálem. Svolavatel protivládních demonstrací Jiří Rajchl tvrdí, že vláda má okamžitě zahájit přímá jednání s Putinem. Pak budeme mít plyn levný, jako má Orbán. Jenže celá konstrukce je nesmysl. „Je to velký blud, který vznikl někdy na začátku února, když Orbán navštívil Putina a ten údajně řekl, že Maďaři dostávají plyn za pětinu než ostatní. To je nehorázná lež,“ řekl v českém rozhlase bývalý maďarský velvyslanec György Varga.

Regulované ceny stát dotuje, na nákup ruského plynu si Orbán musel vzít půjčku, maďarská

Znárodněná média v Maďarsku

- Provládní média pokrývají přes 80 % trhu

- vláda ovládla největší nezávislý server Index.hu

- činnost nezávislého rádia Klubrádio byla ukončena

energetická společnost MVM musela dokonce požádat Gazprom o odklad plateb, protože na ně prostě nemá peníze. Maďarský ministr financí přiznal, že za plyn letos Maďarsko zaplatí pětkrát víc než v roce 2019. Zastropování cen, které Orbán zavedl, způsobilo, že celou taškařici s plynem dotuje přímo stát. Inflace je na dvaceti procentech a nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době změnit. Vydat se Orbánovou cestou by pro Fialu i celou Českou republiku znamenalo naprostou ekonomickou katastrofu.

Kdo by stavěl Dukovany?

Celá debata nad plynem je, i když to nikdo nechce přiznat, jen převlečená snaha přiklonit Česko k Rusku a vyvázat ho ze západních struktur. Přesně to udělal Orbán. Nejen že se napojil nezvratně a dlouhodobě na ruské plynovody, navíc nechal za velmi nevýhodných podmínek stavět ruský Rosatom jadernou elektrárnu Paks. Je to jen další pupeční šňůra, kterou Orbán zcela vědomě napojil Maďarsko k Putinově říši. I zde Fiala udělal pravý opak a Rosatom byl z tendru na dostavbu Dukovan velmi rychle vyloučen, opět k nelibosti části politické scény. Co bychom si nyní počali s rozestavěnou jadernou elektrárnou, kterou by budovalo sankcemi zatížené Rusko, které proti západu a tedy i nám vede válku, je těžké si vůbec představit.

Orbán vzývá národní suverenitu, ale ve skutečnosti Maďarsko strategicky připoutal k Rusku. Na všech summitech a vrcholných jednáních je osamocen a izolován a pro své návrhy má naprosté minimum spojenců. Po své cestě jde zcela sám a není jasné, proč by se k němu měla Česká republika připojovat a co by tím měla získat, tedy kromě naprosto zničené mezinárodní pověsti. Fiala je na rozdíl od Orbána hodnotově zakotvený pravicový politik, vzdělanec a akademik, na kterého ani jeho nejzarytější nepřátelé nedokázali najít žádnou špínu.

Dělá sice chyby a jeho vládě lze leccos vytknout, ale nikdo ani v nejdivočejších snech nemůže doufat, že by se rozhodl prodat české zájmy a mezinárodní reputaci na oltář pofiderního spojenectví s Putinem. Bohužel je celá řada jiných politiků, která se na to vysloveně třese.

KAM DÁL: Orbánova cesta z liberálního demokrata na nacionalistického populistu.