Robert Urban končí kvůli Evě Burešové v seriálu ZOO, padla poslední klapka. Teď si zahraje moderátora

Možná Eva Burešová přišla na to, že s dvěma dětmi to na žádné větší točení přeci jen není. Anebo si zkrátka chce užívat mateřské povinnosti a na žádnou televizní pozornost nemá náladu. Nutno říct, že vzhledem k tomu, že byla v posledních měsících opravdu na očích, by bylo k podivu, kdyby netoužila alespoň po troše klidu.

Robert Urban byl z konce natáčení smutný

„Neměl jsem radost, protože za ten rok, co jsem ZOO točil, jsem si ty lidi kolem oblíbil. Na druhou stranu jsem to Evě přál. Je to krásná životní událost, kvůli které nemá být člověk smutný, naopak. Je to velká radost. Přineslo to ale fakt, že jsem skončil v seriálu, i když se rozhodně na to nedívám tragicky. To je herecký život. Nikdy se nic nemůže brát za definitivní,“ řekl Robert Urban.

To znamená, že končí i představitelé dvojčat Adélka Hesová a Kubík Barták. Také Ilonka, kterou hraje Ludmila Molínová, nebo Danuše, kterou hraje Tereza Brodská. Po celé rodině Křížů jako by se slehla zem. A z Lady X, která byla klenotem každého dílu, bude Lady Y. Hrát ji bude Michaela Pecháčková. Na jednoho diváka je těch prapodivných změn až příliš!

Fanoušci se bouří

„Velká chyba režiséra, když nepozná, že kvůli těmto postavám se na seriál lidé koukají,“ píše jedna z fanynek. Jeden z fanoušků šel ale ještě dál a vyčetl tvůrcům, že Evě Burešové nedali smlouvu, ve které by jí těhotenství zakázali. Na to ihned reagovala Burešová, která se nechala slyšet, že žádná rozumná herečka by takovou smlouvu nepodepsala, kor v jejím věku, ani ona ne.

Rodinné štěstí jí lidi přejí, že však kvůli ní skončí hlavní dějová linka v ZOO, jí nemohou odpustit. Spekulovalo se ale, že tvůrci o jejím těhotenství věděli od začátku a v ději s ním počítali. Nařčení fanoušků, že Eva zkazila seriál, je tak trochu scestné.

Jak to bude s Viky?

Navíc je tak trochu zmatek v tom, jak to ve skutečnosti bude. Nejdřív se totiž tvrdilo, že se Eva do seriálu vrátí, teď to ale vypadá na přesný opak. Navíc by to bez soudce nedávalo smysl. Ten ale nezahálí a míří do jiného primáckého seriálu.

„Naskakuji tam jako moderátor,“ prozradil, čímž naznačil, že nejspíš půjde o nový seriál Dobré zprávy. Přesto jsou někteří fanoušci v šoku a prohlašují, že bez Roberta už se na ZOO dívat nebudou.

