Zákulisí seriálu ZOO, kde zmizelo štěstí: Je otravnější Sid nebo Viky? Za kamarádku byste chtěli leda tak Ilonku

Vždy, když to vypadá, že už se Sid, neboli Anča, dá dohromady s Haďákem, přijde nějaká absurdní situace, kdy si to naprosto pokazí. Nejdřív to bylo roztomilé, pak trochu uhozené, teď už zcela otravné. Stejně tak Viky se soudcem zatím vypadají, že jim scenáristé zapomněli napsat společnou dějovou linku. To už ale začíná lidi štvát, protože v seriálu zkrátka chybí happyend. Skoro se nabízí otázka, zda René Decastelo nepsal ZOO v době rozvodu s Evou Decastelo a nepromítá do toho tak své vnitřní rozpoložení. Jinak si snad ani nelze vysvětlit, že tam ještě štěstí nikdo nenašel.

ZOO je český komediální a rodinný seriál, který má dvě hlavní dějové linky. Sid a rodinu Novotných, kteří vlastní sklářskou úspěšnou firmu, a Viky, holka z děcáku s exekucemi na krku, která náhodou potká bohatého soudce, kterému dělá chůvu a otěhotní s ním. Vysílá se od ledna 2022.

Danuše s Ilonkou jsou bezradné

Viky v posledních dílech jen strnule hledí na to, jak si soudce Markétu nevzal. Ačkoliv se čas od času usměje na kameru a jeden by čekal, že se mu vrhne do náruče a prozradí, že má pod srdcem jeho dítě, opak je pravdou. Dokonce teď začala tvrdit, že vlastně neví, jestli ho chce, což už prokroutil oči snad každý divák. Ilonka, hospodyně Křížových, která se na tenhle tyátr musí koukat, má zřejmě nervy ze železa.

A stejně tak Danuše, Petrova matka, která přihlíží, jak si tihle dva mladí šlapou po štěstí, a čas od času prohlásí, že možná svého syna špatně vychovala. Překvapivě se nezdráhala pomoci svatbě Petra s Markétou, ke které nakonec nedošlo, což se jí ulevilo, zároveň však není schopna přesvědčit Viky, aby vystoupila ze své bubliny a začala mluvit pravdu.

Sid jako výbušná siréna plná hněvu

Člověk by řekl, že v rodině, která je prezentována jako zcela fungující, na občasné spory syna s matkou, finančně zajištěna a ochotna podpořit své děti v jakékoliv vylomenině, budou dospívat vyrovnaní a sebevědomí jedinci. V tom případě však není jasné, jak se tam dostala ona zmiňovaná Sid.

Buď brečí, že chce Haďáka, flirtuje s Albertem, nechává si od Haďáka pomoci s těžkou životní situací a nebo na něj řve jako utržená ze řetězu, že je asociál. Krásný začátek vztahu. To však ještě není docela všechno. Haďák vůbec netuší, že je neviňátko Anička dcerou sponzora celé ZOO. Naopak ji má za holku z děcáku, kterou opustili rodiče. Anička nebo Sid totiž v ZOO lže a nechce, aby se vědělo, kdo je.

Kde zůstalo štěstí?

A abychom nezapomněli, pořád někde v dáli ječí ponížená Markéta, kterou Petr nechal přímo před oltářem a vysvětlil jí, že ji tak docela nemiluje. Od té bychom sice štěstí neočekávali, ale jediný, s kým by ještě mohla v seriálu skončit, je snad onen Břéťa, který ji naprosto nenávidí a dělá si z ní srandu, kudy chodí.

Zatím už totiž scenáristi přepírovali Mařenu k Adélce, protože Mína odchází natáčet seriál Dobré zprávy. Vrchol všeho by byl, kdyby se Markéta dala dohromady s Albertem, nicméně charakterově by to trochu hrálo. Kdy ale konečně alespoň jedna z postav seriálu ZOO najde trochu toho štěstí?

Aby toho nebylo málo, zanedlouho naběhnou do seriálu dvojčata Izy a Tes, Vikiny sestry. Tak která přebere koho a komu? To bude zas mela...

