Škatulata ve Slunečné, hýbejte se: Co mají se svými postavami společného Tomicová, Nesvačilová a Kociánová?

Denisa Nesvačilová je jednou z našich nejhezčích hereček. Její netypický vzhled uchvátil už nejednoho muže, ona však stále čekala na toho pravého. O to větší šok pro všechny byl, že si vybrala zadaného muže, který měl doma navíc malé dítě. Odsoudila ji nejen její herecká kolegyně Eva Burešová, ale také Denisina sestřenice, která se postavila za Vignerovou.

Karolína byla pěkná mrcha!

Postava Karolíny nebyla o nic méně rozvernější. Hned při nástupu do seriálu jí do oka padla hlavní postava Janka Linharta, miliardáře zamilovaného do Týny Popelkové, kterou ztvárnila Eva Burešová. A to ačkoliv věděla, že je do něj Týna zamilovaná, na rovinu mu nabízela čas od času sex, romantické rande nebo lásku na celý život. Právě proto Denise někteří fanoušci vyhrožovali smrtí, znásilněním, ublížením na zdraví a vším možným. Eva se jí tehdy zastala a označila ji za svou blízkou přítelkyni, s tím je ale konec.

Eva Burešová sama moc dobře ví, jaké to je, když ženu s dítětem muž opustí. Stalo se jí to u prvního syna Nathaniela, když od nich odešel její tehdejší partner Michal Krásný. Eva si tehdy prošla velmi složitým životním obdobím a Michal se dokonce o syna neměl nějaký čas zajímat. Teď spolu ale mají podle jejich slov nádherný vztah všichni tři.

Seriálová Karolína pak balila ještě doktora Lukáše (Vladimír Polívka), se kterým si užívala nezávazného sexu, Vildu (Lukáš Langmajer), který se ani přes její půvab své lásky Sylvy (Bára Jánová) nevzdal, a nakonec zakotvila u Štěpána (Jan Plouhar), který dříve Sylvu třískal hlava nehlava. Jak už to ale v seriálech bývá, s Karolínou konečně našel happyend, a najednou ani nepil, ani nemlátil ženský.

Ála z pojízdné prodejny byla větší ranařka

Pavla Tomicová hrála svéráznou Álu, majitelku pojízdné prodejny, která se tak nějak kamarádila – nikdo neví - s doktorem Vackem (Václav Knop) a jejich přátelství nikdy nikdo nepochopil. Ze začátku byla trochu zákeřná, nakonec se však s každým domluvila a byla to taková milá postava, která vždy o všech všechno věděla, nikdo si na ni ale nepřišel.

To se o herečce Tomicové tak úplně říct nedá. Zřejmě o poměru svého muže nevěděla dlouho a dozvěděla se to až na Vánoce, kdy už bylo dávno zaděláno na dalšího potomka. Ačkoliv si fanoušci mysleli, že herečka zhubla díky přísné dietě, pravděpodobně to bylo kvůli stresu. Tomicová hraje také v seriálu ZOO, jehož natáčení se údajně muselo po nešťastném zjištění obejít několik týdnů bez ní.

Erika v seriálu tajila, že je vdaná

Jméno Kristýny Kociánové do skandálu s Ondřejem Malým neznal skoro nikdo, její tvář ale zas tak neznámá není. Zahrála si například Mirku Grigovou v Ordinaci v růžové zahradě nebo v Heleně roli Milady. V Krejzových hrála Sabinu a v Přístavu Ivanu Braunovou. Pokud se chtěla proslavit, povedlo se jí to dokonale.

Ve Slunečné si zahrála Eriku, která nakonec sbalila Toma, kterého si zahrál Filip Blažek. Nebyla tak docela špatná, ačkoliv jí tak trochu nikdo moc nevěřil. A to i proto, že zatajila, že je vdanou paní. Podle jejich slov na to pouze zapomněla. Vzala si svého vietnamského přítele, aby nemusel zpátky do své země. A ten se jednou objevil na statku. Zatímco Erika tajila, že je vdaná, Kociánová tak trochu tajila, že je zadaná. Za ženatého muže. A těhotná k tomu.

I ve Slunečné se však ukázalo, že tichá voda břehy mele, stejně tak ve skutečnosti. S Ondřejem Malým by si ji nikdo nespojil, a přesto mu zanedlouho porodí potomka. Pevná přátelství, která vznikla za natáčení dvou sériích populárního seriálu, tak nejspíš skončila.

Zdroj: seriál Slunečná, ctidoma.cz, super.cz

KAM DÁL: Americké sexy aféry: Co dnes dělá Monica Lewinsky, která uspokojovala prezidenta Clintona?