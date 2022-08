První školní den: Na co musí rodiče zapomenout a čím naopak dětem pomohou? Radí odborníci

Škola je tu! První školní den je pro někoho svátek, pro zkušené matadory těžký "vopruz". V každém případě většina prvňáčků ho vyhlíží s napjatým očekáváním. „Je to dobré děti připravovat průběžně. Nezačit panikařit dva dny před začátkem školního roku,“ říká pro Čtidoma.cz psycholožka Kamila Horňáková.

Odbornice zároveň upozorňuje na to, že rodiče musí zapomenout na potoky slz před školními vraty. „Stresovat tímto způsobem dítě je krajně nevhodné. Chápu, že zejména maminky to berou velmi citlivě, ale je třeba mít na mysli blaho dítěte. Když vidí, že matka pláče, logicky se minimálně v sobě ptá, proč, co je špatně, bude mi někdo ubližovat?“ Podle Horňákové je naopak vhodné dítě uklidnit, usmívat se a dávat mu najevo, že krok, který dělá, je v pořádku.

Dítě chce jít dál a zvládat výzvy

S tím souhlasí i zakladatelka školičky, školky i školy AVIDA a zároveň maminka Petra Šlencová Bílská, která se specializuje na efektivní rozvoj, péči a vzdělávání dětí od 15 měsíců do 12 let.

Co by rodiče neměli dělat první den školy, co může dětem ublížit?

Každý rodič v sobě musí najít vnitřní sílu své dítě skutečně "pustit". Dát mu možnost se více osamostatnit a získat tak sebevědomí, že může zvládnout více věcí bez jejich pomoci.

Je to tak, že vlastně i samo dítě chce jít dál?

Určitě ano. Opravdu vnitřně cítí, že potřebuje jít dál a chce zvládat nové výzvy. Přitahují je dovednosti starších dětí a chtějí se jim vyrovnat. Je důležité děti v tomto smyslu podpořit a důvěřovat jim. Pokud se toto rodičům nedaří, staví před děti překážky, které se jim mohou později těžko překovávat.

Co pro dítě nástup do první třídy znamená?

Nástup do školy je pro všechny děti důležitým momentem v životě. Pozitivní přístup a zájem rodičů je předpokladem pro spokojenost a klid dítěte.

Takže potřebuje cítit hlavně podporu a klid?

Přesně tak. Od rodičů potřevují cítit jistotu a ujištění, že novou situaci zvládnou. Rodiče by měli nabídnout nejen pocit důvěry v děti samotné, ale také důvěru v instituci školy jako takové. Ujistit děti, že je na novém místě čekají zážitky, nová dobrodružství a také kamarádi. A že je na co se těšit.

KAM DÁL: Selhává školský systém: Učitelé často podléhají konspiracím, neumí se starat o vlastní peníze. Důsledkem jsou exekuce jejich žáků.